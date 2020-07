Vacances d'été : comment choisir sa crème solaire ?

publié le 11/07/2020 à 08:00

Avant et pendant l'exposition au soleil, il est important de protéger sa peau. L'exposition prolongée dans le temps peut entraîner des coups de soleil, et dans le temps faire apparaître des cancers de la peau. Son choix est donc important.

Tout d'abord, les indices. Sur une échelle de 0 à 50+, l'indice de protection solaire exprime la quantité d'UV filtré grâce à la crème. On considère être un indice faible de 6 à 20. Aux alentours de 30, cet indice est moyen, tandis que l'indice 50 et 50+ sont les plus élevés. Attention, la mention "écran total" n'existe plus car la crème ne filtre jamais totalement les ultraviolets. La crème et sa protection s'estompe, il est donc primordial d'en appliquer régulièrement.

Les ultraviolets émis par le soleil sont responsables de la mélanine et du bronzage. Ils se distinguent entre UVA et UVB. Les UVB sont ceux responsables des coups de soleil à court terme, tandis que les UVA sont les ultraviolets dangereux pour la santé sur le long terme. Ils sont responsables des mélanomes ou carcinomes. L'indice de protection solaire exprime la protection des UVB, mais comprend une protection d'un tiers en UVA.

Pour quelles applications ?

On recommande évidemment du 50 pour les peaux fragiles et teints clairs, ainsi que pour les enfants. Les peaux plus sombres et bronzant vite peuvent s'orienter vers un indice moyen. Si vous souhaitez tout de même bronzer rapidement, l'utilisation d'une huile solaire (mais protectrice) peut être envisagée.

Pour les bébés, qui ont la peau extrêmement fragile, 50 obligatoire. Si l'exposition est inévitable, un chapeau ou casquette, ainsi qu'un t-shirt anti-UV sont très recommandés.

Les crèmes bio existent, et sont par principe plus respectueuse de votre peau, mais aussi des algues, récifs et autres organismes vivants dans l'eau. Les crèmes bio sont évidemment plus onéreuses.

Enfin, il est important de regarder la composition et d'éviter au maximum l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Ils sont responsables des traces blanches résiduelles sur la peau, et même présents en infime quantité, il faut être vigilant.