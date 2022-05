Vacances d'été : est-il déjà trop tard pour préparer son "summer body" ?

Si vous fréquentez les salles de sport, ça n'a pas pu vous échapper : depuis quelques semaines le nombre d'adhérents a considérablement augmenté. Certaines sont même bondées aux heures de pointe. À quelques semaines des vacances d'été, l'objectif pour certains : perdre du poids ou au contraire prendre du muscle pour pouvoir se sentir à l'aise torse nu sur la plage.

Ventre plat, jambes fines, fesses rebondies ou même tablettes de chocolat apparentes, le phénomène du "summer body", est surtout jugé comme une dictature du physique, qui consiste à être parfait physiquement en juillet et en août, comme si les autres mois de l'année ne comptaient pas pour prendre soin de son corps.

Alors dans les salles de sport depuis début mai, certains préparent leur "summer body". Mais est-il déjà trop tard ?

Tout dépend de vos objectifs

Inutile de vous dire que sans une activité physique régulière et une certaine hygiène de vie le reste de l'année, on ne transforme pas son physique du tout au tout en deux mois, sinon ça se saurait. Si vous souhaitez prendre du muscle, un surplus calorique est nécessaire, donc une alimentation riche, équilibrée, accompagnée d'une pratique sportive importante. Une prise de masse dite sèche, progressive, se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En deux mois, vous pouvez certes prendre du muscle, mais difficile de limiter la prise de gras et donc, à moins d'une super génétique, adieu les tablettes de chocolat.

À l'inverse, une perte de poids est également possible en deux mois, mais pour les mêmes raisons, perdre trop de poids d'un coup vous fera forcément perdre du muscle. De plus, de nombreuses études l'indiquent : on ne peut pas cibler une perte de graisse. Vous pouvez faire mille abdos par jour, vous n'allez pas perdre du gras localement au niveau du ventre mais sur tout le corps. La répartition de vos graisses dépend de votre génétique principalement.

Tout n'est pas vain

Deux mois de musculation avant l'été ne sont pour autant pas inutiles. Comme expliqué précédemment, si vous n'avez pas l'habitude de pousser votre corps à de tels efforts, vous pouvez sur ces deux mois, perdre ou prendre quelques kilos. L'objectif général conseillé pour la prise de masse est de 0,5 kilo par semaine pour limiter la prise de graisse. Si votre seul objectif est de maigrir : on peut raisonnablement atteindre les 5/6 kilos en deux mois.

Enfin, si vous tenez une activité sportive et une hygiène de vie régulière, que vous vous entretenez le reste de l'année, vous pouvez affiner vos objectifs avant l'été mais là encore, n'attendez pas de miracle. Le non-sens du "summer body" réside surtout dans le fait d'abandonner vos efforts une fois vos vacances à la plage terminées. L'essentiel est avant tout de vous sentir bien torse nu à la plage quel que soit votre corps.

Et si vous voulez absolument un super "summer body", rien ne vous empêche de vous y mettre dès maintenant, pour l'été... 2023.

