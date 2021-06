Vacances d'été : comment soigner correctement une brûlure ?

Les grandes vacances d'été riment généralement avec plage, promenade, farniente, barbecue... attention toutefois à ce qu'elles ne riment pas avec bobo. C'est le moment de rappeler qu'un coup de soleil est une brûlure, et que par conséquent il nécessite d'être soigné comme il se doit.

Certaines recettes de grand-mère suggèrent d'apaiser notre coup de soleil en appliquant des rondelles de pomme de terre, ou du beurre, cependant cette idée est à bannir immédiatement et ce pour n'importe quel type de brûlure. En effet, c'est le meilleur moyen d'infecter la plaie.

La règle pour toute brûlure, c'est celle du 3x15 : 15 minutes sous l'eau à 15 degrés et à 15 centimètres du jet. Après cela, on applique un baume et on surveille s'il y a des maux de tête ou des vomissements. Si tel est le cas on va consulter un médecin.

Ne pas oublier de protéger ses yeux

Si le soleil peut être dangereux pour notre peau, ce n'est pas la seule chose dont on doit l'en protéger. En effet, nos yeux sont très sensibles à la forte luminosité de l'été. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir ses lunettes de soleil. Tout d'abord, le choix du verre : faut partir du principe que, plus il est foncé, plus vous êtes protégés, mais il est surtout impératif qu'il jouisse de la norme CE.



Ensuite, il y a la graduation : 1,2,3 ou 4. Les lunettes de classe 1 ne vous protègent de rien, même pas des arnaques puisque cela en est une. Ensuite vous avez la classe 2 qui est le minium syndical. L'été, le mieux est de favoriser la classe 3 qui protège très bien du soleil. Enfin, la classe 4, qui est la plus puissante, est réservée aux enfants ou à ceux qui se baladent en montagne, où la luminosité peut être particulièrement intense en hiver.