Urgences : bientôt un numéro unique ?

À l'initiative de Fabien Matras, les députés de La République en Marche ont déposé, mardi 30 juin, une proposition de loi afin de favoriser l'engagement des sapeurs-pompiers, aller vers un numéro d'urgence unique 112 et créer une réserve de sécurité civile. Ils espèrent la voir examinée avant fin 2020.

Les pompiers font face à un "accroissement des sollicitations opérationnelles (plus de 26% entre 2011 et 2017 pour le secours d'urgence à personne)" et à une "diminution de l'engagement volontaire", est-il souligné en préambule du texte. Le numéro d'urgence unique est "très attendu par les pompiers", fait valoir son auteur, élu du Var et qui avait mené une mission sur le sujet avec le Sénat et la Fédération des Sapeurs-Pompiers, achevée il y a deux ans.

Fruit de nombreux échanges, y compris avec le gouvernement, la proposition de loi reprend des conclusions de la mission, et aussi du plan d'action annoncé par le gouvernement dans la foulée en septembre 2018.



Ce projet prévoit notamment l'instauration d'un numéro unique (le 112) pour centraliser l'ensemble des appels d'urgence, aujourd'hui éclatés entre Samu (15), police (17), pompiers (18), 112 ou 114. Emmanuel Macron s'est déjà prononcé pour ce numéro unique, un serpent de mer qui n'a jamais abouti jusqu'alors.