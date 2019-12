et AFP

publié le 12/12/2019 à 21:17

Ce sont des effets secondaires qui pourraient refroidir ceux qui souhaitent lutter contre la calvitie. L'Agence du médicament (ANSM) a indiqué qu'une fiche d'information va être remise aux patients qui prennent ou s'apprêtent à prendre du finastéride, un traitement anti-calvitie susceptible de provoquer des troubles psychiatriques et sexuels.

Remise par le médecin lors de la prescription, et par le pharmacien lors de la délivrance, la fiche devra détailler les effets secondaires possibles. Parmi eux, des troubles de la sexualité. "Il peut s'agir de troubles de l'érection, de l'éjaculation, de douleurs testiculaires, d'une diminution de la libido", souligne la fiche d'information. "Il est possible que ces effets persistent après l'arrêt du traitement et ce, pour une durée indéterminée", précise-t-elle.

Un décès lié à la prise du médicament ?

Cette décision de l'ANSM fait suite à une expertise demandée par la justice le 12 novembre, et ce afin d'évaluer le lien entre la prise de finastéride et les troubles ressentis par trois hommes, dont l'un s'est suicidé. Le tribunal de grande instance de Nanterre avait été saisi en référé (procédure d'urgence) par deux hommes et la famille d'un troisième, décédé en 2016.

Par ailleurs, "des troubles psychiques peuvent également apparaître lors d'un traitement par finastéride, tels que l'anxiété, la dépression voire des pensées suicidaires", indique la fiche d'information "en concertation avec les associations de patients et les professionnels de santé concernés".

"Lors de l'entretien avec votre médecin, n'omettez aucun de vos antécédents médicaux (maladies, troubles anxieux, dépression...) ni de vos traitements en cours, car ceux-ci pourraient remettre en question la prescription du finastéride au regard de ses effets indésirables", préconise la fiche d'information

Une surveillance étroite en Europe

"Il est important de pouvoir discuter des solutions alternatives à la prise de finastéride", est-il souligné dans le document, qui prône "un délai de réflexion" avant d'entamer ce traitement de longue durée.



Pour le traitement de la calvitie, le finastéride est dosé à 1 mg. Un autre dosage existe, à 5 mg, mais pour une indication différente : le traitement des symptômes liés à l'augmentation du volume de la prostate. "L'utilisation du finastéride 1 mg fait l'objet d'une surveillance étroite tant au niveau européen que national", rappelle l'ANSM.



Selon l'agence du médicament, quelque 30.000 hommes prennent ce médicament, commercialisé sous le nom de Propecia par le laboratoire MSD ainsi que sous des formes génériques.