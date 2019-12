Glyphosate : 36 produits retirés du marché français

et AFP

publié le 09/12/2019 à 16:44

36 produits à base de glyphosate vont être retirés du marché hexagonal. C'est ce qu'a annoncé l'Agence française de sécurité sanitaire (Anses), lundi 9 décembre. La France a décidé d'interdire totalement cet herbicide, potentiellement cancérigène, à partir de 2021

"Actuellement, 69 produits à base de glyphosate sont disponibles sur le marché en France et ont fait l'objet d'une demande de renouvellement de leur autorisation. Par décision de l'Anses, 36 de ces produits vont être retirés du marché et ne pourront plus être utilisés à compter de fin 2020 en raison de l'insuffisance ou de l'absence de données scientifiques permettant d'écarter tout risque", indique l'Anses dans un communiqué.

En cause notamment, les risques génotoxiques, qui peuvent endommager l'ADN et provoquer des mutations génétiques. Depuis 2015, le glyphosate est classé comme "probablement cancérogène" par l'Organisation mondiale de la santé.