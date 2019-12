publié le 11/12/2019 à 08:45

Il s’agit d’une étude menée auprès de 91 patientes d’un hôpital parisien (Georges Pompidou). Je m’empresse de préciser que 91 patientes, ça reste un échantillon plutôt limité. D’ailleurs les scientifiques le disent eux-mêmes : il faut interpréter les résultats de leur travail avec précaution et il leur faudra faire d’autres analyses sur un échantillon plus important. Mais pour l’instant, tout indique qu’il faut se méfier des POP.

Derrière cet acronyme, se cachent les Polluants Organiques Persistants. Ce sont des produits très stables, c’est-à-dire que c’est l’inverse du biodégradable : pour s’en débarrasser, il faut des siècles.

Parfois, ce sont des résidus de combustion : ça peut donc venir d’un feu de jardin, d’un feu de cheminée ou encore d’un incinérateur de déchets qui ne serait pas équipé de filtre. Parfois, ils proviennent de retardateurs de flammes ou d’agents imperméabilisants. On les utilise beaucoup dans l’industrie.

Mais on les retrouve aussi dans la nourriture parce qu’ils s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. D’ailleurs, plus on se rapproche du bout de chaîne, plus la concentration est élevée.

Quels aliments sont concernés ?

A partir du moment où les végétaux sont pollués, tous les animaux qui en consomment sont touchés : les poules, les vaches. Par extension les œufs et les produits laitiers peuvent être contaminés. Outre la viande, il y a le poisson (parce que vous imaginez bien que ces POP ne sont pas solubles dans l’eau), et notamment les poissons gras parce que les POP adorent la graisse.

Mais l’étude pointe plus particulièrement trois de ces POP qui, quand ils sont présents dans le tissu adipeux qui environne la tumeur cancéreuse du sein, la rende plus agressive. Vous avez ce qu’on appelle : "La dioxine de Seveso". Pour les chimistes, le tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Et vous avez deux PCB. Derrière ce sigle, se cachent des polychlorobyphényles. Si vous n’êtes pas Bac + 12 en chimie, je reconnais que c’est compliqué à retenir tout comme il est compliqué de les identifier dans les objets qui vous entourent ou les produits que vous consommez.

Le risque n'est pas le même pour toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein. Pour certaines femmes, il est plus marqué que pour d’autres. En l’occurrence, les femmes dont l’indice de masse corporelle est supérieure à 25. J’ouvre une parenthèse pour rappeler que pour calculer son IMC, il faut diviser le poids par la taille au carré. Au-dessus de 25, vous êtes en surpoids, ce qui, au demeurant, est le cas de la moitié de la population.

Pour en revenir à l’étude, elle montre que tout cela influe sur la taille de la tumeur, les chances de guérison et le risque de récidive. On sait par ailleurs que ces POP provoquent la sécrétion de substances qui favorisent le vieillissement des cellules et l’inflammation.

Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour se protéger de ces polluants. D’abord se garder autant que faire se peut des environnements pollués. Ça, ça vaut pour tout le monde. Et puis se faire dépister régulièrement. Une mammographie tous les 2 ans, après la cinquantaine, c’est bien. Le cancer du sein, je le rappelle, ça se soigne. Et plus on agit tôt, mieux c’est.