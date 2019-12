publié le 10/12/2019 à 15:01

Les produits capillaires chimiques mettraient-ils en péril votre santé ? Des scientifiques du National Institutes of Health ont découvert que les femmes qui utilisent une teinture capillaire permanente et des lisseurs chimiques ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein que les femmes qui n'utilisent pas ces produits. C'est ce que suggère une étude publiée en ligne le 4 décembre dans l'International Journal of Cancer.

Sur un échantillon de 46.709 femmes, les chercheurs ont constaté que les femmes qui ont utilisé une teinture permanente pour les cheveux régulièrement sont 9 % plus susceptibles de contracter un cancer du sein. Ce risque se porte à 60 % chez les femmes afro-américaines, contre 8 % pour les femmes blanches.

"Nous sommes exposées à de nombreux facteurs susceptibles de contribuer au cancer du sein et il est peu probable qu'un seul permette d'expliquer l'origine des risques", a néanmoins nuancé Dale Sandler, épidémiologiste au NIEHS, dans un communiqué. Les produits lissants chimiques, très utilisés chez les femmes afro-américaines, pourraient ainsi expliquer la grande différence avec les femmes blanches.