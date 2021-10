Troubles bipolaires : prendre des substances psychoactives avant 25 ans peut "réveiller" la maladie

Au micro de Symptômes, la pédopsychiatre Alicia Cohen explique que le pic de déclenchement des maladies neuro-développementales, comme le trouble de la bipolarité, se trouve entre 18 et 25 ans. "C'est autour de la vingtaine que le cerveau se remodèle, c'est une grande période de vulnérabilité. Donc si vous avez une maladie chronique qui dort depuis que vous êtes enfant, vous la décompensez généralement à cet âge là".

Il est possible d'être porteur d'une maladie psychiatrique et de rester asymptomatique. Le déclenchement peut arriver à tout âge, mais il existe des facteurs de risque à son éveil, comme la consommation abusive d'alcool ou de drogues avant 25 ans. "La maladie aurait pu dormir toute la vie et finalement vous la déclenchez alors qu'elle n'aurait pas dû. Mieux vaut être bipolaire à 30 ans qu'à 12 ans. En avançant l'âge de décompensation, vous augmentez la gravité des symptômes", prévient Alice Cohen.

Dans le dernier épisode de Symptômes, la pédopsychiatre raconte le jour où une très jeune patiente est arrivée dans son bureau de l'hôpital Robert Debré à Paris, en pleine crise maniaque. Après l'avoir diagnostiquée bipolaire, il a fallu plusieurs mois avant que les équipes médicales trouvent un traitement efficace, grâce à un élément-clé...

Si vous souhaitez plus d'informations sur la bipolarité, vous pouvez visiter le site de l'association Fondamental.

>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.