publié le 21/06/2019 à 20:10

Nombreux sont les Français qui travaillent énormément sans compter leurs heures. Alors que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour, très peu d'entre nous respecte vraiment ces horaires. Mais cette nouvelle étude française va peut-être nous faire réfléchir à deux fois.

Une équipe de l'hôpital Raymond-Poincaré, à Garches, a montré que travailler pendant plus de 10 heures par jour pendant au moins 50 jours par an expose à un risque accru de faire un accident vasculaire cérébral (AVC).

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont réalisé des statistiques en fonction du temps de travail, du type de travail, de l'âge et du sexe du patient. Sur plus de 140 000 participants, 29,6% ont rapporté des temps de travail prolongés. Parmi eux, 0,9% ont souffert d'un AVC, soit 29% de risque en plus qu'un travailleur qui a des horaires classiques. Pour les participants subissant ces longues heures pendant plus de 10 ans, ce risque est augmenté de 45%.

