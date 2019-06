La France serait le pays le plus anti-vaccin au monde, selon une étude

publié le 19/06/2019 à 19:01

Un français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs, selon l'enquête Wellcome/Gallup, ce qui fait de l'hexagone le pays le plus sceptique vis-à-vis des vaccins.

L'enquête, menée par l'institut de sondage américain pour l'ONG médicale britannique Wellcome, est unique. 140.000 personnes de plus de 15 ans venant de 144 pays différents ont été interrogés l'an dernier sur ce qu'ils pensent de la science, des professionnels de la santé et des vaccins.

En France, 55% des interrogés se disent persuadés que la science et les technologies vont mener à des suppressions d'emplois dans leur région. Un Français sur dix ne croit pas qu'il soit important de vacciner les enfants. Dans les faits, cependant, les pouvoirs publics estiment que la couverture vaccinale progresse avec le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés depuis 2018. 87% des enfants qui ont eu un an en 2018 sont vaccinés contre la rougeole.

Les pays riches font le moins confiance aux vaccins

Globalement, ce sont les habitants des pays riches qui font le moins confiance aux vaccins, particulièrement en Europe et en France. À l'inverse, au Bangladesh ou au Rwanda, la quasi-totalité de la population dit avoir confiance dans leur sûreté et leur efficacité.

Pour Imran Kan, qui a mené l'étude, l'explication est simple. "Dans ces pays-là, il y a plus de maladies contagieuses, et leurs habitants voient sans doute ce qu'il se passe lorsqu'on n'est pas vacciné. Alors qu'aux États-Unis et en France, lorsqu'on n'est pas vacciné, on a moins de risque de tomber malade, car les systèmes de santé sont plutôt bons, et quand on est contaminé, on risque moins de mourir" déclare-t-il. Le chercheur appelle cela "l'effet de laisser-aller".