publié le 13/12/2018 à 09:03

Il faut déjà savoir que le cholestérol se déplace dans le sang. Il fait la navette entre le foie et les cellules de l'organisme. Pour se déplacer, il a besoin de transporteurs. Premier transporteur, le LDL qui va du foie vers les cellules. S'il est en excès, il se dépose dans les artères et contribue à les boucher. Second transporteur, le HDL qui fait le trajet inverse, des cellules vers le foie. Le LDL bouche, le HDL débouche.



Ces deux transporteurs sont complémentaires, l'un salit, l'autre nettoie. Sauf que parfois, le HDL est débordé parce que le LDL salit beaucoup trop. Et s'il salit beaucoup trop, c'est à cause de vous, parce que vous fumez, prenez des médicaments ou consommez de mauvaises graisses.

Le LDL, le mauvais cholestérol, doit être inférieur à 2,2 grammes par litre de sang. Pour le HDL il y a une limite inférieure à ne pas franchir, 0,4 grammes par litre de sang chez l'homme, 0,5 chez la femme. Plus il est élevé, plus vous êtes protégé et il ne tient qu'à vous que ce soit le cas.

30% de notre cholestérol sanguin vient de l'alimentation, le reste est produit par l'organisme qui agit selon notre mode de vie. Mangez sainement, bougez vous allez voir, votre LDL va aller se rhabiller et votre HDL n'aura aucun mal à faire le ménage.