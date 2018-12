Sport : "On peut mieux faire en France", dit Michel Cymes

publié le 18/12/2018 à 09:43

On peut mieux faire ! En France, 34 millions de personnes disent faire du sport mais seule la moitié dispose d'une licence en bonne et dur forme. Le gouvernement ne s'en cache pas, il souhaite que grâce au levier olympique, la France compte après les jeux, 3 millions de pratiquants de plus.



L'idée n'est en aucun cas de vous culpabiliser si vous avez une petite "flemme" ou de vous décourager par avance. L'idée est de vous convaincre qu'en bougeant vous allez gagner en plaisir et en bien-être. Les endorphines que produit le cerveau vont vous laver la tête de pas mal de vos soucis, qui vaudra tous les médicaments européens.

Pour comparaison, en Finlande de nombreuses écoles ont confié le temps de la récréation à des espaces de méditations ou des murs d'escalade. En Allemagne la ville de Berlin a mis en place un "hub sportif" pour pratiquer un grand nombre d'activités sportives, boxing, cycling, rowing... Cela existe aussi en France, mais à Berlin, c'est en grande partie gratuit.

Il serait temps aussi que les municipalités diversifient leur offre qui tourne souvent autour des mêmes sports.