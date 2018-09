publié le 25/09/2018 à 13:20

Au total, vingt cas d'infection ont été déjà été identifiés. En deux mois, dans les départements des Alpes-Maritimes et du Vaucluse, vingt personnes ont été atteintes par le virus du Nil occidental, également appelé West Nile.



Parmi ces cas, trois sont atteintes d'une forme neuro-invasive du virus. Elles ont dû être hospitalisées mais sont actuellement en voie de guérison, a précisé l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué publié lundi 24 septembre.



La plupart du temps, l'infection humaine est asymptomatique bien que la maladie se manifeste également par un syndrome pseudo grippal (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires) quelques fois accompagné d'une éruption cutanée.

1. Quels sont les risques ?

Malgré tout, dans certains cas exceptionnels, soit un cas sur 150 selon l'Organisation mondiale de la Santé, la maladie peut provoquer des complications neurologiques graves. "La mortalité a été évaluée à 2 % des infections", explique l'OMS sur son site internet.



Ces complications et ces maladies graves peuvent toucher n'importe quel patient, quel que soit son âge. Cependant, "les sujets de plus de 50 ans et certaines personnes immunodéprimées (comme des patients ayant eu une transplantation) sont les plus exposés au risque de maladie grave s’ils sont infectés par le virus", développe l'organisation.

2. Comment se propage le virus ?

Chez les humains, l'infection au virus du Nil occidental est généralement transmise par les moustiques les plus communs (Culex). Ces derniers se contaminent en piquant des oiseaux sauvages infectés avant de le transmettre aux hommes et femmes.



Le virus du Nil occidental n'est pas nouveau alors qu'il a été isolé pour la première fois en 1937, dans le district West Nile en Ouganda, rappelle l'organisation mondiale alors que des pays comme Israël, la Grèce, la Roumanie ou les États-Unis ont connu des flambées très importantes dans le passé.

3. Quelle évolution pour le virus ?

Mais la situation est de nouveau préoccupante ces derniers mois. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) alerte de la propagation de ce virus alors que le nombre de fièvre du Nil occidental a considérablement augmenté au sein de l'Union européenne ces derniers mois. Ainsi, selon un communiqué publié le 21 septembre, 300 cas humains ont été recensés en une seule semaine, au mois d'août, contre 207 sur l'ensemble de l'année 2017.



Selon l'organisme européen, il est désormais "probable" que le virus se propage dans plusieurs régions, y compris celles épargnées jusqu'à présent, dans les prochains mois.