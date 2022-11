Tabac : Michel Cymes liste les améliorations lorsque vous arrêtez de fumer

Les raisons d'arrêter de fumer sont très nombreuses mais ne suffisent toutefois pas toujours à convaincre les fumeurs. Pourtant, les bénéfices sont immédiats. Si vous arrêtez de fumer, 20 minutes seulement après votre dernière cigarette, votre tension artérielle va revenir à la normale. Au bout de huit heures, la quantité de nicotine présente dans votre sang diminue de moitié. Et après 24 heures, votre corps entier est débarrassé du monoxyde de carbone.

Dès le premier jour sans cigarette, votre corps se porte déjà mieux et, après deux ou trois jours, vous aurez probablement l'impression d'avoir un goût et un odorat plus sûrs et vous constaterez que vous respirez plus facilement. Ces effets sont constatés à court terme. À plus long terme, beaucoup de choses changent.

Vous toussez régulièrement ? Vous vous sentez fatigués ? Vous vous essoufflez au moindre effort ? La cigarette en est forcément responsable. Si vous arrêtez, en quelques mois toutes ces choses désagréables ne seront plus que de mauvais souvenirs. Vos proches remarqueront que votre voix a changé, qu'elle se sera éclaircie.

Après un an, cinq ans et dix ans ?

Au bout d'un an de sevrage, un anniversaire que vous vous devez de fêter, on entre dans le dur concernant les bénéfices. Le risque de maladie cardio-vasculaire est réduit de moitié. Pour certains cancers féminins comme celui de l'utérus, le risque majoré en cas de tabagisme redevient celui qu'il est pour une personne qui n'a jamais fumé.

Ensuite, ne viennent que d'autres bonnes nouvelles. Cinq ans après avoir éteint votre dernière cigarette, votre risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge ou de l'œsophage est deux fois moindre. Tout un tas d'autres risques diminue comme celui d'un AVC ou d'un cancer du poumon.

À propos du cancer du poumon, on dit qu'il faut compter une dizaine d'années pour qu'un ancien fumeur ne coure pas plus de risque que celui qui n'a jamais fumé. Après dix ans, le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est comparable à celui que court un non-fumeur. Pour que disparaisse le risque d'accident coronarien, il faut compter une quinzaine d'années.

Ce qui demeure stupéfiant reste la capacité de résilience de l'organisme. Les cellules pré-cancéreuses disparaissent pour laisser la place à des cellules saines. Afin de bénéficier de cette "remise à zéro des compteurs", il faut attendre un peu de temps. Mais d'une part, il n'est jamais trop tard pour arrêter et d'autre part, comme cela prend un peu de temps, mieux vaut commencer tout de suite.

