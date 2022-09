Sommeil : combien de fois faut-il laver ses draps et son linge de lit chaque mois ?

A quelle fréquence faut-il laver ses draps et autre linge de lit ?

A quelle fréquence faut-il laver ses draps et autre linge de lit ?

A quelle fréquence faut-il laver ses draps et autre linge de lit ?

A quelle fréquence faut-il laver ses draps et autre linge de lit ?

Près d'un Français sur un cinq ne change qu'à une seule reprise ses draps par mois. Spoiler, cette fréquence n'est pas la bonne à adopter. Les draps, ainsi que la housse de couette, demandent un lavage régulier. C'est important de le rappeler, lors de votre sommeil, vous passez plusieurs heures (normalement) dans votre lit et au contact de vos draps. En ce qui concerne la durée, "les secrets d'un bon sommeil réparateur, c'est de s'écouter", assurait Michel Cymes.

La bonne hygiène de votre linge de lit est importante. Dormir dans un environnement sain est prépondérant, même essentiel pour la qualité du sommeil et pour la santé, surtout en cas de problèmes allergiques. À deux ou seul dans le lit, il est conseillé de laver ses draps une fois par semaine. Il est aussi possible d'effectuer le lavage, une fois toutes les deux semaines, notamment si vous prenez une douche avant d'aller dormir. Le lavage hebdomadaire est à réaliser si un animal de compagnie aime se coucher sur votre lit. Il est aussi à appliquer en cas d'allergies, de transpiration ou de sommeil "dans le plus simple appareil".

Lavage à 56°C

Après la fréquence, le lavage des draps doit aussi être réalisé sous une température assez élevée pour enlever les saletés, les microbes et les acariens. La température idéale est de 56°C. Quand le lavage arrive à son terme, les draps doivent être rapidement sortis du tambour de votre machine. Privilégiez l'extérieur, si la météo le permet, pour les faire sécher.

Autre élément évident, le remplacement régulier de vos draps a une importance au niveau de votre confort. C'est agréable de dormir dans des draps tout propres ! L'hygiène de la chambre est à surveiller. Passez souvent l'aspirateur pour éliminer la poussière qui s'accumule est à adopter.

L'aération, chaque matin, est un bon réflexe. Ce geste permet d'éliminer l'humidité accumulée au cours de la nuit, un litre de transpiration peut être dégagé à l'issue de votre sommeil. Pour les taies d'oreiller, un lavage encore plus régulier est conseillé, au minimum une fois par semaine. La faute à votre cuir chevelu, zone où la transpiration est élevée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info