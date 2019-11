publié le 13/11/2019 à 08:30

Bissie et Eyenga seront bientôt séparées. Ces deux petites sœurs siamoises camerounaises, reliées par l'abdomen, doivent être opérées ce mercredi 13 novembre par l'équipe du Professeur Pierre-Yves Mure, à l'hôpital Femme Mère Enfant du CHU de Lyon.



L'anesthésie est l'une des complexités de cette opération explique Yves Aigrain, chirurgien pédiatre à l'hôpital Necker de Paris, au micro de RTL. "Quand on injecte un médicament sur une des deux jumelles, ça va aussi faire des effets sur la seconde. Il faut donc que les deux équipes d'anesthésie (…) soient parfaitement coordonnées dans l'induction et le maintien de l'anesthésie jusqu'à ce que ces jumelles soient séparées".

Pour les organes en commun, l'opération est plus compliquée. "Les choses sont plus difficiles quand la vascularisation est partagée et qu'il faut faire un choix pour savoir à laquelle des deux jumelles va revenir tel ou tel segment d'intestin ou tel ou tel segment hépatique", précise Yves Aigrain.

Les deux fillettes doivent donc être opérées ce mercredi à Lyon. Mais l'issue de l'opération ne devrait pas être connue avant jeudi, puisque pour ce type de chirurgie, "le temps opératoire complet est de 12 à 15 heures", et 12 à 15 médecins seront mobilisés.