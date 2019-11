et AFP

publié le 13/11/2019 à 03:19

Le décès d'un petit garçon de 3 ans a été constaté ce dimanche 10 novembre vers midi dans un appartement du centre-ville de Nîmes. La mère et son compagnon avaient appelé les pompiers mais ceux-ci n'avaient rien pu faire pour sauver la petite victime. Ce mardi, une enquête pour "meurtre" a été ouverte après que l'autopsie réalisée à l'Institut Médico-légal du CHU de Nîmes a révélé "des violences extrêmes avec des conséquences effroyables sur cet enfant", a indiqué Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes.

Depuis lundi le beau-père et la mère de l'enfant, avaient été placés en garde à vue et une enquête avait été initialement ouverte pour "recherche des causes de la mort", en raison de traces suspectes découvertes sur le corps de l'enfant. Ce mardi après les résultats accablants de l'autopsie, le magistrat a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour meurtre.

Les investigations ont été confiées au groupe criminel de la Sûreté Départementale de Nîmes.