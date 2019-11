publié le 01/11/2019 à 19:05

C'est une intervention à haut risque. Deux petites siamoises camerounaises âgées d'un an, reliées par l'abdomen, doivent être séparées le 7 novembre à Lyon. Une opération rendue possible notamment grâce à l'association La Chaîne de l’Espoir, fondée par le professeur Alain Deloche.

Bissie et Eyenga Merveille sont nées à Ayos, petite ville du centre du Cameroun, le 6 novembre 2018. Grâce à une césarienne en urgence, leur mère, âgée de 18 ans, a pu aussi être sauvée. La jeune maman a ensuite été "diabolisée, comme si une malédiction s'était produite", explique Alain Deloche sur RTL, vendredi 1er novembre.

Après un long périple, les deux fillettes sont arrivées à Lyon ce vendredi matin, où elles sont hébergées au sein d'une famille d'accueil. "On attend le bilan lundi. C'est une prouesse chirurgicale", se félicite le chirurgien cardiaque. Bissie et Eyenga ont en effet le foie et l'abdomen en commun, ce qui rend l'opération extrêmement difficile.

Appel aux dons

C’est le Professeur Pierre-Yves Mure, chef de service adjoint en chirurgie pédiatrique à l’hôpital Femme-Mère-Enfant des HCL, l'un des plus gros hôpitaux pédiatriques en France, qui va procéder à l'opération.

La Chaîne de l’Espoir a quant à elle joué un rôle dans la logistique et a aidé la famille financièrement. L'association a d'ailleurs lancé un appel aux dons sur son site internet.