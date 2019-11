publié le 12/11/2019 à 15:34

C'est une fermeture originale qu'a vécue l'équipe de la boîte de nuit d'O'Club By Charleston, une boîte de nuit située route d'Agde, près de Toulouse. Dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 novembre, une jeune femme a accouché d'un petit garçon... sur la piste de danse.

Marie-Hélène, la coresponsable de l'établissement, a raconté la scène à la Dépêche du Midi. "Il était 5h30, le moment de la fermeture. Il n'y avait plus beaucoup de monde et un agent est venu me voir. Il m'a dit 'C'est urgent'. J'ai vu qu'elle était en train d'accoucher".

La jeune femme de 19 ans était venue danser pour "se changer les idées". Mais, dans la soirée, elle a été prise de douleurs au ventre et n'a plus réussi à marcher. C'est par téléphone qu'un agent du SAMU a expliqué les gestes de premiers secours.

Le petit garçon et sa mère ont ensuite été pris en charge par les urgences. Pour rendre le moment encore plus inoubliable, la boîte de nuit a décidé d'offrir au bébé une entrée à vie dans l'établissement.