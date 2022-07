Sexualité : 5 applications à télécharger en couple pour faire grimper la température

Il existe de nombreuses façons de pimenter son été, notamment sur votre téléphone. Pour développer sa sexualité et permettre de rapprocher deux êtres qui s'aiment, il existe plein d'applications, que vous soyez dans une relation à distance, que vous habitiez ensemble ou séparément...

Défis coquins, échanger des photos, briser les tabous ou même se protéger... Utilisés avec intelligence, ces nouveaux outils numériques devraient vous permettre de casser la routine et d'oser de nouvelles choses avec votre partenaire pendant les vacances.

La bonne nouvelle, c'est que vos nouveaux outils sont tous gratuits. Et si certaines applications demandent de passer par la caisse pour découvrir toute leur étendue, vous pourrez toujours vous contenter de ce qui vous est offert. À vous d'imaginer le reste, parce que vous avez déjà le pied à l'étrier.

1. Dés coquins : pour les adeptes des jeux en amoureux

Vous avez envie de mettre au défi votre chéri(e) ? Téléchargez cette application et laissez-vous guider par les actions proposées. Mais attention, vous ne pouvez plus reculer... Les dés sont jetés !

Où télécharger l'application ? Sur l'App Store et Google Play.

2. Couple Game : pour connaître les envies de votre chéri(e)

Idéal pour briser les tabous des couples. Désirs, fantasmes, mais aussi votre vie passée, vos souhaits pour l'avenir... "Happy Couple" ne recule devant rien pour mieux vous faire connaître votre partenaire. En bonus, vous aurez des conseils et autres challenges à relever pour améliorer votre vie de couple.

Où télécharger l'application ? Sur l'App Store et Google Play.

3. TUP : pour rester toujours protégé-e-s

On ne le répétera jamais assez : contre les IST (infections sexuellement transmissibles), la seule protection qui existe est le préservatif. Si vos stocks sont vides, l'application TUP (pour "trouver un préservatif") vous permet de localiser autour de vous les endroits qui en vendent et vous permet aussi de savoir où vous faire dépister après un rapport non-protégé.



Où télécharger l'application ? Sur l'App Store et Google Play.

4. Can'u : pour allier défis et plaisirs à deux

Inviter votre partenaire dans un nouveau restaurant, lui lire des passages d'un roman érotique... préparez-vous à être surprise. Car avec cette application, vous choisissez d'envoyer à votre chéri(e) des défis "romantiques", "coquins", "chauds", "très chauds", "extrêmes" ou des "jeux de rôles" sans en connaître le contenu. Votre moitié aura 7 jours pour mener à bien sa mission.



Où télécharger l'application ? Sur l'App Store et Google Play.

5. Between : pour entretenir la flamme (même à distance)

C'est le réseau social des amoureux. Sur cette application, vous pourrez échanger en toute discrétion avec votre moitié, vous envoyer des photos (coquines ou pas) et garder en mémoire les dates importantes de votre relation. En bref, l'intégralité de votre histoire d'amour à porter de main.



Où télécharger l'application ? Sur l'App Store et Google Play.

