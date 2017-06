publié le 02/06/2017 à 07:05

Ce qu'il se passe dans les chambres des couples français relèvent souvent du grand mystère. Votre voisine de palier vous paraît (un peu trop) sage ? Vous imaginez le serveur de votre café préféré, sous ses draps, en grand romantique ?



Pourtant, ne vous fiez pas aux apparences car lorsqu'il s'agit d'ébats amoureux, les couples français semblent particulièrement intéressés par les jeux de rôles érotiques. Une manière d'envisager la relation sexuelle sous un aspect ludique, amusant voire de réaliser ses fantasmes les plus inavouables.

Selon notre enquête réalisée en partenariat avec l'application Happy Couple, plus de 8 Français sur 10 (parmi 10.500 réponses collectées) ont affirmés leur intérêt concernant les jeux de rôles érotiques.



À la question "Les jeux de rôles érotiques vous excitent-ils ?", près de 14% des sondés ont en effet répondu par l'affirmative tout en assurant s'être déjà mis dans la peau de plusieurs personnages. 21% des Français interrogés n'ont pas sauté le pas, mais aimeraient bien le faire avec leur partenaire, tandis qu'une personne sur deux environ, résident en France, a répondu n'y avoir jamais réfléchi mais ne dirait pas non, non plus. Ce qui fait en conclusion un joli panel de personnes intéressées par l'art de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre le temps d'une relation sexuelle.



Pour elles et pour toutes celles qui souhaitent de nouvelles idées en la matière, voici une liste de 6 mises en situation à réaliser avec votre chéri(e). N'oubliez cependant pas ces règles indispensables avant de commencer votre partie : ce n'est pas parce que l'on joue un rôle que tout est permis, le respect et le consentement (le vôtre comme celui de votre partenaire) ne doivent pas (jamais) être négligés et, pour déceler le jeu de la réalité, choisissez un nom de code pour faire savoir à l'autre si vos limites (ou les siennes) ont été dépassées. Rutabaga, théosophie, licorne... tout est possible. À vous de jouer !



1. Réparer les pots cassés

Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes dans un (mauvais) film X où vous connaissez déjà le pitch : votre évier (mais cela fonctionne aussi avec votre ordinateur, chauffage, plaque de cuisson, télévision) est cassé et vous avez besoin d'un réparateur. Il se trouve que vous en petite tenue lorsque vous ouvrez la porte du charmant plombier, prêt à faire tous les efforts du monde pour réparer votre intérieur... et si, pour une fois, on inversait les rôles ?



Dans ce scénario, vous n'êtes pas la demoiselle en détresse qui ne sait pas comment donner trois coups clés pour réparer la fuite de son lavabo. Vous êtes celle qu'on appelle au secours, et qui doit intervenir pour éviter à votre chéri(e) une facture d'eau beaucoup trop élevée. Prenez le pouvoir, vous verrez, cela ne vous fera pas de mal.

2. Comme Blair et Chuck dans "Gossip Girl"

C'est LE tandem qui a fait fantasmé toute une génération de spectatrices. Blair Waldorf et Chuck Bass, le couple maudis (ou presque) de Gossip Girl. Leur relation chaotique nous a donné des sueurs froides, notamment lorsque l'on a vraiment cru que (attention spoilers), Blair allait finir ses jours avant l'ennuyant Dan Humphrey.



Oubliez les drames et les pleurs du couple le plus hype de l'Upper East Side (trop compliqué à gérer au quotidien) mais retenez seulement ce jeu que pratiquent les deux amoureux de la série dans le premier épisode de la troisième saison de Gossip Girl.

Chuck séduit des jeunes femmes dans des bars avant de se laisser "surprendre" par Blair. Cette dernière fait alors semblant de le surprendre en plein acte de tromperie, lui fait une scène et, lorsque la jeune femme finit par fuir la situation, forcément bizarre, Blair et Chuck terminent la soirée dans les bras l'un de l'autre, amusés par cette comédie dramatique.



Si vous n'avez pas envie de froisser un ou une inconnue dans un bar, vous pouvez vous mettre dans la peau d'une anonyme et faire semblant de rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse pour la première fois.

3. Sur les bancs de l'université

Le scénario est simple mais fait toujours son petit effet. Professeure ou élève, choisissez votre rôle, votre matière et imaginez ensemble le lieu de vos ébats. Salle de classe, amphithéâtre, bureau, bibliothèque universitaire... Les compositions sont infinies et promettent de jolies histoires à inventer à deux.

4. Pour se mettra dans la peau de Princesse Leia avec Han Solo

C'était le fantasme de Ross dans la cultissime série Friends. Et si Rachel a commencé par se moquer de son compagnon souhaitant la voir habillée en princesse Leia, le personnage interprété par Jennifer Aniston finit par céder à la tentation du costume de guerrière des étoiles.

En jouant au couple de La Guerre des Étoiles, vous pourrez aller et venir de planète en galaxie comme bon vous semble, tout en pilotant un vaisseau allant à la vitesse de la lumière. Un scénario aussi cosmique que orgasmique, non ?

5. Le futur commence maintenant

Les nouvelles technologies peuvent nous révéler de jolies surprises en matière de sexualité. Sous les draps, on abandonne vêtements et costumes d'époque pour s'immerger dans un monde où les robots vagabondent parmi les humains.



Comme dans la série suédoise Real Humans, certains humanoïdes ressentent des émotions dans leurs circuits et peuvent tomber amoureux de leurs homologues faits de chair et d'os. Transformez-vous en robot ou laissez-vous tenter par l'amour avec un androïde plus vrai que nature. Coup de foudre (ou court circuit électriques, on ne sait plus) assuré(s).

6. Jouer au docteur comme Meredith Grey

Après après année, le succès de Grey's Anatomy ne désemplit pas. Et pour cause, la série américaine joue avec l'un des fantasmes les plus répandus du commun des mortels : la blouse-blanche. Enfilez une longue chemise en guise de déguisement et passez à l'action avec votre partenaire.



Soignée ou soignante, choisissez la situation qui vous fait le plus envie et laissez vous porter par les mots doux d'un docteur ou d'une doctoresse Glamour.

