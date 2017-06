publié le 03/06/2017 à 14:01

Près de la moitié des personnes que nous avons interrogées (sur plus de 29.000 réponses collectées) pour une enquête RTL Girls en partenariat avec l'application Happy Couple ont confié n'avoir "jamais vraiment réfléchi" aux jeux de rôles érotiques "mais ne dirait pas non" tandis que 27% ont affirmé quant à elles être excitées par ces jeux et vouloir "sauter le pas" avec leur partenaire.



Après vous avoir donné quelques idées pour jouer avec votre chéri(e), nous avons demandé à deux femmes de partager leur point de vue sur le sujet. Au programme : des déguisements, des scénarios, des conseils et des idéaux que les utilisatrices de l'application Happy Couple nous ont confié sans tabou. Parce que leur vision des jeux érotiques n'a rien de perverse. Bien au contraire, elle est synonyme de bien-être, de nouvelles découvertes et sensations liées au sexe.

Anaïs (1), 21 ans : "Cela m'excite parce c'est exotique !"

"Pour moi les jeux de rôles érotiques ce sont des déguisements, une mise en situation excitante comme un masseur, une infirmière etc. C'est une partie de plaisir entre les deux partenaires qui sort un peu de l'ordinaire. Cela m'excite parce c'est exotique ! Ça change de la routine et c'est amusant de jouer un rôle avec son partenaire.

On a sauté le pas il y a quelques mois avec mon copain actuel car c'était un de mes fantasmes. On s'est donc donné des rôles : mon copain est sorti de la pièce, il a frappé à la porte et le jeu a commencé. Il était le masseur et moi la femme faisant appel à ses services.



De temps en temps, si l'un d'entre nous a envie de tester un nouveau jeu, on met ça en scène et c'est parti ! Mais je préfère lorsqu'il y a un effort vestimentaire pour donner de la crédibilité, ce qui est parfois difficile à avoir directement.



Si je devais donner un conseil aux couples souhaitant sauter le pas eux aussi, je dirais qu'il faut d'abord beaucoup communiquer, déjà sur les attentes de chacun mais aussi sur les limites et les fantasmes. Mais lancez vous, c'est génial !"

Raumane, 21 ans : "Cela met de la fantaisie dans le couple"

"Que je pense à des jeux de rôle érotiques, j'imagine des déguisement, des objets sexuels et même comestibles. Je pense à de la chantilly partout sur le corps de mon partenaire, un flacon dans sa bouche le long de mon corps. Et pourquoi pas un déguisement de pompier pour lui. J’adore jouer un rôle, et c’est excitant de vivre un autre instant avec un inconnu qui est connu, si vous voyez ce que je veux dire. Mon partenaire est un autre tout en étant lui. Cela met de la fantaisie dans le couple.



J’aimerai sauter le pas pour pimenter ma vie sexuelle, qu’il arrive à prendre et moi-même également les devants car je pense que cela peut créer de nouvelles sensations sexuellement parlant, comme lorsque l'on se couvre les yeux."

Marie : "Nous sommes plus complices"

"Je trouve que les jeux de rôles érotiques pimentent la vie de couple et ajoutent quelque chose d'original aux rapports sexuels, c'est idéal pour sortir de la routine. Ça décomplexe également. J'aime le regard que porte mon copain sur moi, et parler pendant l'acte est excitant. On a sauté le pas il y a environ 2 ans et nous sommes à bientôt 6 ans de relation. C'est grâce à une amie qui m'en a parlés et m'a donné envie de le faire. Notre première partie mettait en scène une étudiante et son professeur.



Depuis que l'on a commencé les jeux de rôles, nous sommes plus complices et nous rigolons même pendant l'amour alors qu'avant ce n'était pas le cas. Si je devais donner un conseil à un couple qui souhaiterait s'y mettre, je leur dirais de faire cela progressivement car si une personne du couple est timide elle va avoir du mal à se lancer, il faut donc y aller étape par étape. D'abord avec un tenue sexy/déguisée, puis plus tard le couple peut inventer un scénario ensemble, par exemple."



(1) Ce prénom a été modifié



