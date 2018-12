publié le 06/12/2018 à 09:42

La langue est bavarde : elle nous parle en permanence et peut nous alerter sur certaines choses, plus ou moins bénignes. Elle peut par exemple devenir noire, ce qui peut paraître angoissant, mais qui est forcément dû à quelque chose. Cela peut être causé par des bactéries, des champignons qui prolifèrent, ou encore à un excès de tabac. Dans certains cas, ça vaut le coup de consulter, ne serait-ce que pour vous pencher sur votre régime alimentaire : il est possible que vous ne consommiez pas assez de fibres.



Dans d'autres cas, c'est le contraire : la langue est blanche. Dans ce cas, elles vous informe que vous avez le foie chargé et des problèmes de digestion. À moins que vous ayez une mycose, ou que le stress, le tabac, voire certains médicaments si vous êtes sous traitement, soient responsables.

La langue fissurée ? Ce n'est pas grave, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Comme ça ne fait pas mal, on peut vivre avec sans problème. Le seul souci est que, lorsque l'on vieillit, les fissures se creusent ce qui laisse place libre aux bactéries. D'où l'importance d'avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable.

Enfin, il y a le syndrome de la bouche brûlante. Certaines personnes ont la langue qui leur brûle sans raison, leur seule solution étant de boire plus, ce qui peut vite s'avérer handicapant. C'est une énigme pour le corps médical : on ne sait pas d'où ça vient.