Herpès : le guide pratique de Michel Cymes pour s'en débarrasser au plus vite

publié le 14/02/2019 à 10:01

En ce jour de Saint-Valentin, il peut être nécessaire d'aborder des sujets peu glamour, et très contagieux. Le virus de l’herpès voyage bien et beaucoup. Il est capable de trésors d’ingéniosité pour passer d’une personne à une autre.



Voilà pourquoi, si vous avez un bouton de fièvre, il est impératif de prendre des mesures rapides, histoire d’épargner votre entourage. Elles consistent d'abord à éviter les relations un peu trop étroites avec les autres. Et par "relations étroites", il ne s'agit pas que de rapports intimes. En clair, on évite certes les relations sexuelles et les baisers langoureux, mais il faut aussi se priver de tout le reste.

Michel Cymes nous dresse l’inventaire des précautions à prendre : pas de bisou, même sur la joue, et a fortiori avec les enfants en bas âge. Pas de contact avec des personnes immunodéprimées. Pas de confusion de linge de toilette : plus que jamais, ayez votre propre serviette, ne la prêtez pas et n’empruntez pas celle du voisin. Même chose avec les baumes hydratants et le rouge à lèvres des copines.

Désertez les salles de sport et les cabinets médicaux

Comme pour d'autres cas, afin d'éviter toute contagion, et faire disparaître le bouton le plus vite possible, il est nécessaire de modifier nos habitudes. Ainsi, si vous aviez rendez-vous chez le dentiste, mieux vaut annuler. Même chose si vous deviez recevoir des soins dermatologiques chez l’esthéticienne.



Si vous portez des lentilles, vous devez plus que jamais vous laver les mains avant d’y toucher et, surtout, éviter de les humidifier avec votre salive : ce serait le meilleur moyen de contaminer vos yeux.



Enfin, conseil "spécial sportifs" : pour les adeptes du judo, du foot, du rugby, du handball, et autres sports collectifs ou, d’une manière générale, de tout sport de contact, mieux vaut vous abstenir. Vos coéquipiers et vos adversaires vous en seront reconnaissants.

L'alcool pour désinfecter, une idée à proscrire

Pour ceux qui seraient tentés de désinfecter le bouton de fièvre à l'alcool, sachez que l'idée est épouvantable. On ne désinfecte pas un bouton de fièvre avec de l’alcool ou de l’eau de toilette. Car cela ne ferait qu’entretenir le problème en irritant un peu plus la peau.



Mais il existe d’autres petits gestes de la vie quotidienne qui retardent la cicatrisation : Comme toucher le bouton, voire tenter d’enlever la croûte lorsqu’elle apparaît. Ensuite, se maquiller avec des produits dits "couvrants". Enfin, utiliser des crèmes à base de cortisone ou contenant des antibiotiques est également à proscrire.



L’herpès est dû à un virus et non pas à une bactérie. Et contre les virus, les antibiotiques ont autant d’effet que lorsqu'on sème des graines sur une dalle de béton : on a beau insister, cela ne fonctionne pas.