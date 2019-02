publié le 15/02/2019 à 10:14

On a tendance à penser que l’anorgasmie (c’est-à-dire l’impossibilité à atteindre l’orgasme) est le "privilège" de la femme, et pourtant, les hommes sont aussi concernés. Et en général, comme pour les femmes, c’est à cause d’un blocage psychologique.



Ce blocage peut avoir plusieurs sources. Il peut être lié à une séparation, au décès d’un proche, au fait d’être déprimé. Parfois, il tire ses racines d’un manque de confiance en soi, d’une timidité maladive ou d’un traumatisme plus ou moins ancien, comme par exemple un abus sexuel. Tout cela empêche la personne concernée de lâcher prise, ce qui est la condition sine qua non pour se donner une chance d’atteindre l’orgasme.

Mais le phénomène peut aussi bien survenir alors qu'on a connu l'orgasme dans le passé. Dans ce cas, on parle d’anorgasmie secondaire, en référence à l’anorgasmie primaire qui désigne le fait de n’avoir jamais expérimenté l’orgasme au cours de sa vie.

La psychanalyse, pour une prise en charge adaptée

Dans un cas comme dans l’autre, il y a possibilité de surmonter les choses mais il faut bien sûr s’ouvrir de cela auprès d’un psychologue ou d’un sexologue. Une consultation permet souvent d’identifier l’origine de l’anorgasmie avant de passer à l’aspect thérapeutique.



À chaque personne son histoire et ses solutions. Certains ont simplement besoin d’apprendre à se relaxer, d’autres à respirer, d’autres encore à travailler leur relâchement musculaire. Il arrive même que la solution passe par la masturbation, qui permet d’apprivoiser son propre corps et de se familiariser avec la notion de désir.



Une chose est sûre : ne rien faire ne risque pas d’améliorer la situation, même si l'on peut très bien avoir une vie sexuelle épanouie sans connaitre l’orgasme. Il est souvent considéré comme indispensable au plaisir mais c’est une erreur que de le penser. En matière de sexualité, tout le monde n’emprunte pas le même chemin. La seule figure imposée, c’est l’assentiment du, ou de la partenaire. Le reste relève de l’intime.

Ejaculation et orgasme masculin, deux choses distinctes

Il arrive que certains hommes éprouvent des difficultés à éjaculer mais on peut très bien éjaculer sans connaître l’orgasme. Il faut bien distinguer les choses, l’éjaculation est de l’ordre du physiologique. C’est une réaction du corps. Vous le sollicitez, il répond.



En revanche, l’orgasme, est quelque chose de plus subtil. Il a des ramifications psychiques. Donc les deux ne sont pas systématiquement interdépendants, même si le but du jeu reste souvent de les coordonner. Car les hommes, eux-aussi, ont un cerveau. Même quand il s’agit de sexualité.