Alors que l'épidémie de Covid-19 s'accélère à nouveau, une nouvelle inquiétude apparaît. Selon une étude américaine publiée dans la revue Pediatrics et rapportée par La Dépêche samedi 19 mars, le variant Omicron provoquerait une complication chez les jeunes enfants : le croup, également appelé laryngo-trachéo-bronchite.

Les médecins de l’hôpital pédiatrique de Boston (Massachusetts, États-Unis) ont analysé, entre mars 2020 et janvier 2022, 75 enfants à la fois positifs à la Covid-19 et atteints de cette infection. Il s'agissait, principalement, de garçons de moins de 2 ans, dont 81% infectés par le variant Omicron. Une explication possible est la "préférence" du variant Omicron pour les voies respiratoires supérieures, indique la revue Futura.

12% des enfants analysés ont dû être hospitalisés, dont presque la moitié en soins intensifs. Aucune mort n'a été rapportée.

Le croup est une affection qui apparaît souvent après une infection virale, comme le rhume, chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Elle est caractérisée par un gonflement au niveau du larynx, une respiration sifflante, ainsi qu'une toux "aboyante". Dans les cas les plus graves, cette infection peut entraîner des difficultés respiratoires. Des traitements existent et le pronostic vital n'est pas engagé.