Sommeil : pourquoi se lever très tôt peut être bénéfique ?

Vous connaissez le proverbe : "L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt". Pour certains, c'est même très tôt ! Auteur du livre The Miracle Morning, l'Américain Hal Elrod a fait un carton avec une technique de développement personnel simple : mettre en place une routine matinale et se lever plus tôt, pour être plus productif et en meilleure santé. Alors certains ont poussé cette routine plus loin, comme l'acteur américain Dwayne Johnson.

L'ancien catcheur à l'hygiène de vie draconienne se lève très tôt, à 4 heures du matin tous les jours. Une routine adoptée par de grands patrons comme Tim Cook, le PDG d'Apple, qui l'a révélé dans une interview pour Axios. Une heure plus tard pour Richard Branson, patron de Virgin, qui dit se lever à 5 heures du matin. Alors pourquoi de tels horaires ?

Plusieurs youtubeurs ont testé cette méthode, comme Nassim Sahili, coach sportif suivi par plus de 700.000 abonnés. Tous prônent un facteur déterminant : la productivité. Là où Dwayne Johnson en profite pour s'entraîner, tout comme Tim Cook, d'autres traitent leurs mails, répondent à des courriers... Bref, un tas de choses pour lesquelles ils n'auraient pas forcément le temps durant la journée pour une raison très simple : l'absence de distraction sociale.

Un sommeil mieux régulé

En effet, à 5 ou 6 heures du matin, vous serez moins distrait par vos voisins qui font du bruit, un collègue bavard ou les notifications de vos réseaux sociaux. Et le résultat ne se voit pas seulement sur votre productivité, mais aussi sur votre santé, votre forme et votre fatigue. Après un mois à se lever tous les jours à 4h30, Nassim Sahili affirme se sentir moins fatigué. C'est grâce à votre horloge biologique.

Car pour se lever à une telle heure, il faut forcément se coucher tôt, entre 23 heures et minuit pour Dwayne Johnson par exemple. On vous l'expliquait sur RTL, les premières heures de sommeil sont les plus réparatrices. Mais ce, que vous vous couchiez à 22 heures ou à 2 heures du matin. Cependant, après 3 ou 4 heures du matin, le sommeil lent profond peut être raccourci en raison de notre horloge biologique qui sait qu’on doit se réveiller dans peu de temps.

Les recherches sur le sommeil ont montré l’importance de ne pas trop se déconnecter de son horloge biologique. Selon une récente étude, le meilleur moment se situerait entre 22 heures et 23 heures pour la majorité des adultes. L’étude a montré que les personnes qui s’endorment entre 22 et 23 heures ont moins de risque de développer une maladie cardiovasculaire. Celles qui s’endorment après minuit ont un risque accru de 25%.