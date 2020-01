publié le 09/01/2020 à 08:50

Ce que j’aime bien avec la tisane, c’est qu’elle est constitutive d’une forme d’hédonisme bourgeois. Imaginez-vous bien au chaud, calé dans votre sofa, sous un plaid, ou au coin du feu… Dehors, c’est l’hiver. Et dedans, à portée de main, dans une jolie tasse, les volutes discrètes d’une tisane qui fume et libère son discret parfum.

Et tenez ! C’est précisément de cela que je vais vous parler ce matin ! La tisane, vous la voulez à quoi ? Acacia, tilleul, verveine, camomille, fenouil, réglisse, angélique, mauve, romarin, menthe poivrée, origan, etc. Aujourd’hui, il existe des tisanes à base de quasiment toutes les plantes et, avouez-le, souvent, on choisit un peu au hasard.

Tant qu’à boire de la tisane, autant boire la bonne tisane. Celle dont on a besoin, ou celle dont on pense avoir besoin parce que certaines tisanes, si l’on en croit les spécialistes des plantes médicinales, ont des vertus particulières. La camomille est censée nous calmer avant d’aller au lit, la verveine est réputée nous apaiser et tenir le stress à bonne distance,

et le tilleul serait tout indiqué pour redonner un peu de courage à ceux qui se sentent un tantinet fiévreux. Mais mon propos, ce matin, se focalisera sur les tisanes dites digestives.

Pas plus de trois tasses par jour

L’acacia, c’est à privilégier si vous avez des aigreurs d‘estomac. Le romarin, c’est le meilleur ami de votre foie. La mauve est à ce point magique qu’elle vous fera le plus grand bien, que vous soyez constipé ou que vous ayez la diarrhée. La menthe poivrée sera plébiscitée par tous ceux qui ont une petite gastro ou sont victimes d’une intoxication alimentaire. Quant au fenouil, il faut y avoir recours si vous avez des ballonnements, des flatulences ou des spasmes, comme quoi, les vertus de la tisane peuvent se nicher un peu partout.

Concernant les doses, il faut s'astreindre à ne pas en boire plus de trois tasses par jour. Et si vous prenez effectivement ces trois tasses quotidiennes, faites un break de quelques jours au bout d’une semaine. Parce que les plantes, c’est bien gentil en apparence, mais c’est plein de principes actifs. Elles peuvent avoir des effets secondaires. Par ailleurs, je suis certain qu’il se trouve, parmi nos auditeurs, des amateurs de "tisanes maison".

On va dans son jardin ou chez l’herboriste et on revient avec des feuilles qu’on accommode à sa façon. Si vous pratiquez ce genre de sport, touchez-en quand même deux mots à votre pharmacien, voire à votre médecin, en particulier si vous êtes sous traitement. Encore une fois, les plantes demandent un minimum de précaution et les petites recettes perso sont à bannir, surtout si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.