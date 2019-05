Santé : comment renforcer nos défenses immunitaires ?

publié le 25/05/2019 à 07:00

Comment renforcer nos défenses humanitaires ?

I nvité : Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé



Quels sont les 10 commandements de la cuisine énergétique ?

Invitée : Véronique Liesse, diététicienne-nutritionniste, coach et formatrice en entreprises en prévention santé, enseignante en nutrition et micronutrition, auteure de Le grand livre de l’alimentation "Spécial énergie" (Editions Leduc.s)



Quels sont les gestes de self-defense à connaitre ?

Invité : Gregory Bouchelaghem, champion multi styles dans les sports de combats et arts martiaux. Ceinture noire de karaté et de Ju-jitsu brésilien. Spécialiste de self-défense urbaine.







Le grand livre de l'alimentation Spécial énergie (Editions Leduc.s)