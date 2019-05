publié le 29/05/2019 à 09:35

Les arômes des cigarettes électroniques endommageraient votre santé cardiaque. Selon une étude américaine, publiée lundi 27 mai dans le Journal de l’American College of Cardiology,

les liquides aromatisés utilisés dans les e-cigarettes peuvent en effet entraver la capacité des cellules humaines à survivre et à fonctionner correctement, rapporte CNN.



Les auteurs de l'étude affirment que ces modifications cellulaires pourraient même jouer un rôle important dans les maladies cardiaques. Commercialisés avec des arômes sucrés ou fruités, de nombreux produits de vapotage peuvent ainsi paraître inoffensifs. "Le public a cette notion que les cigarettes électroniques sont sans danger", affirme le docteurJoseph Wu, auteur de l'étude et directeur du Stanford Cardiovascular Institute.

Alors que selon cet expert, il n'en est rien. "En raison de cette perception, beaucoup d’enfants s’adonnent à la cigarette électronique", déclare le docteur Wu. "Il y a tellement d'enfants qui fument des cigarettes électroniques. Et ces enfants vont devenir des adultes. Et ces adultes peuvent devenir des patients âgés que je prendrai en charge plus tard en tant que cardiologue", poursuit-il.

Le vapotage aurait en effet augmenté de près de 80% chez les lycéens et de 50% chez les collégiens depuis 2017, selon l'administration américaine. Les experts s'inquiètent du fait que ces vapoteuses pourraient notamment être un danger pour le développement du cerveau des enfants.