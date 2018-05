Sans gluten : les tendres muffins coco fourrés à la framboise

publié le 12/05/2018 à 10:50

L’utilisation de l'huile de coco comme matière grasse et le lait végétal permettent que cette recette soit sans lactose. Ici, du lait d’amande et de l’huile de coco désodorisée sont utilisés, mais les amateurs de coco peuvent se faire plaisir avec du lait végétal de coco et de l’huile de coco parfumée, qui rendront la saveur de la farine de coco encore plus parfumée.





La farine de noix de coco permet aux muffins de rester tendres et moelleux plusieurs jours. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines sans gluten confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. Attention, chaque marque propose des fibres de finesse différente, il se peut qu’il faille ajouter un peu plus de lait végétal à la préparation à cause de cela ; la pâte doit être souple comme une pâte à cake.

L’utilisation d’un mix pâtisserie sans gluten de qualité permet de préserver la saveur et la belle couleur jaune pâle de la noix de coco. Ce mix peut se substituer par 90 g de farine de riz + 90 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + ½ cuillère à café de gomme (xanthane ou guar).

Ingrédients :

Pour 12 cupcakes. Temps de préparation : 20 minutes. Temps de cuisson : 25 minutes



- 180 g de mix pâtisserie sans gluten

- 55 g de farine de noix de coco

- 120 g de sucre de canne blond en poudre

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 275 ml de lait végétal (ici lait d’amande)

- 40 g d’huile de coco fondue

- 2 œufs

- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

- 150 g de purée de framboise (moins sucrée que de la confiture, mais la confiture fonctionne aussi)

Les ingrédients pour les muffins coco fourrés à la framboise sans gluten et sans lactose

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. Déposer les petits moules papier dans les cavités du moule à muffins.



- Dans un grand saladier, verser le mix pâtisserie, la farine de coco, le bicarbonate, la poudre à lever, le sel et le sucre. Bien mélanger.



- Verser dans cet ordre : le lait, les œufs (préalablement battus ensemble à la fourchette), l’huile de coco fondue, l’extrait de vanille. Mélanger à l’aide d’un batteur électrique ou simplement un fouet, jusqu’à obtenir une texture crémeuse, comme une pâte à cake souple, mais attention à ne pas trop battre sinon les muffins ne “lèveront“ pas.



- Déposer un fond de pâte dans les petits moules en papier. Déposer au centre un peu de purée de framboise puis recouvrir avec la pâte.



- Cuire environ 20 à 25 minutes selon votre four. Un petit pique en bois doit pouvoir être inséré dans la pâte du muffin et ressortir sec.



Laisser refroidir 5 minutes dans le moule, puis les sortir afin qu’ils refroidissent sur une grille avant de les déguster.

Les tendres muffins

