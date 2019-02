Sans gluten : les savoureux muffins pomme-streusel

publié le 24/11/2018 à 09:00

Le streusel est un mélange de farine, sucre, beurre et épices chaudes d’hiver comme la cannelle, la cardamone, l’anis, le gingembre, avec souvent un ajout de fruits secs, ici les noix. Très utilisé en Alsace et en Lorraine, streusel signifie saupoudrer en Allemand. C’est un moyen d’apporter une riche et savoureuse texture à ces muffins aux pommes.



Cette recette est riche en cannelle, épice excellente pour la santé. La cannelle est une des plus anciennes épices connues : elle figure dans les écrits de l’ancien testament comme dans les écrits égyptiens et chinois. D’abord consommée comme épice médicinale, elle est l’épice la plus riche en fibre et en antioxydants. Elle est également très riche en manganèse et en fer.

La purée d’amande permet dans cette recette de diminuer la dose de beurre par rapport à la recette classique. L’amande en poudre ou en purée est très riche en protéines et fibres. Elle est riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc. L’amande possède également la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide et légère.

La farine de millet, en petite quantité dans cette recette, permet d’apporter une délicate saveur de noisette. Cultivé depuis plus de 12.000 ans, le millet est une des céréales les moins allergisantes. Par ailleurs, le beurre fondu peut tout à fait se substituer par de l’huile de coco fondue, ou simplement une huile végétale neutre.

Le streusel est ce mélange de sucre brun, farine et beurre que l'on saupoudre sur les gâteaux et muffins pour apporter une texture croustillantes sur le dessus alors que le coeur est tendres Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour 12 muffins :



- 70 g de poudre d’amande

- 70 g de farine de millet

- 140 g de farine mix pâtisserie sans gluten*

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 2 cuillères à café de cannelle

- 1 cuillère à café d’épice pain d’épice** (ou mélange 4 épices)

- 80 g de sucre de canne blond

- 80 g de sucre de canne complet (ou panela, rapadura, vergoise brune)

- 2 œufs

- 100 g de beurre.

- 2 cuillères à soupe de purée d’amande

- 2 petites pommes (ou 1 grosse pomme)



*La farine mix pâtisserie se remplace par 80 g de farine de riz + 60 g de fécule de pomme de terre ou maïs + ½ cuillère à café de gomme xanthane ou guar.



*Le mélange pain d'épice est composé de cannelle, anis,gingembre,coriandre,cardamone et girofle.



Pour le streusel :



- 50 g de sucre de canne complet (ou panela, rapadura, vergoise brune)

- 25 g de mix farine pâtisserie sans gluten ou farine de millet

- 1 cuillère à café de cannelle

- 25 g de beurre coupé en petits cubes

- Quelques noix si vous aimez (ou noix de pécan)

Les ingrédients pour cuisiner 12 muffins pomme-streusel sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 20 minutes. Temps de cuisson : 18 à 20 minutes.



- Préchauffer le four à 175°.



- Déposer les petites caissettes en papier dans la plaque à muffins.



- Faire fondre le beurre. Garder de côté pour qu’il refroidisse.



- Dans un grand saladier, bien mélanger ensemble (à l’aide d’un fouet, par exemple) les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de millet, farine mix pâtisserie, sel, bicarbonate, poudre à lever, cannelle, épice "pain d’épice", sucre blond, sucre complet. Garder de côté.



- Dans un petit saladier, mélanger les ingrédients humides : œufs, purée d’amande et beurre fondu.



- Peler et couper les pommes en petits cubes. Verser dans les ingrédients secs et mélanger légèrement à l’aide d’une spatule pour fariner les pommes. Cela évite, que les morceaux de pommes tombent, avec leur poids, au fond des muffins pendant la cuisson.



- Verser alors les ingrédients humides dans le saladier des ingrédients secs et mélanger à nouveau avec la spatule. La pâte est plutôt épaisse, c’est normal.



- Verser alors la pâte, à dose égale, dans chacune des petites caissettes en papier.



- Préparer le streusel : mélanger ensemble dans un petit saladier le sucre, la farine, la cannelle, les petits cubes de beurre et les cerceaux de noix. Mélanger bien avec les doigts pour obtenir une texture de crumble.



- Saupoudrer les muffins avec le streusel et enfourner environ 18 à 20 minutes, selon la puissance du four. Vérifier la cuisson en insérant une pique en bois au centre d’une des muffins du centre de la plaque, la pique doit ressortir sèche.



- Démouler les petites caissettes en papier de la plaque de cuisson et laisser refroidir un peu. Mais ces muffins sont merveilleux dégustés un peu tièdes.

