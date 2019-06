Sans gluten : la recette simple et rapide du tendre cake à l'abricot

publié le 07/06/2019 à 16:57

Voici un cake aux abricots, tendre et fruité pour honorer ce délicieux fruit du Sud de la France. Cette recette est rapide avec 15 minutes de préparation, et facile : pas besoin de robot, un simple fouet fait l’affaire.



Dans ce cake sans gluten, la poudre d’amande est utilisée pour sa saveur qui s’accorde particulièrement bien avec l’abricot, mais aussi pour ses qualités nutritives : elle est riche en protéines, en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc.



Comme elle est en grande quantité dans cette recette, pas besoin d’ajouter des gommes xanthane ou guar comme d’habitude dans un cake sans gluten. L’amande fait office d’hydro-colloïde. De plus, avec son huile naturelle, elle permet de diminuer la dose de matière grasse par rapport à une recette classique. Dans cette recette, l’amande est présente sous trois formes différentes : en poudre, en crème et effilée.



L’huile de noix de coco est également choisie pour ses qualités nutritives. Elle est excellente pour le cerveau car composée essentiellement d’acide gras saturés et de triglycérides (TMC) qui permettent d’apporter énergie et protection des cellules neurologiques, ainsi qu'une réduction des inflammations. La recherche médicale l’utilise actuellement pour lutter contre l’évolution de la maladie d’Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie de Charcot. Les personnes qui trouvent sa saveur trop prononcée peuvent choisir une huile de coco désodorisée, ce qui n’enlève rien à toutes ses qualités.

Le tendre cake à l'abricot sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 70 g de poudre d’amande

- 50 g de farine de riz

- 40 g de farine de noix de coco

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- 125 g de sucre de canne blond

- 70 g d’huile de noix de coco (ou autre huile végétal neutre)

- 3 œufs

- 165 ml de crème d’amande (ou de soja, de noix de coco, ou même de vache, mais alors la choisir légère)

- 250 g d’abricots

- 15 g d’amande effilées

Optionnel : ½ cuillère à soupe de rhum, un peu de confiture d'abricot pour faire briller les abricots de décoration

Les ingrédients pour le tendre cake à l'abricot sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Faire préchauffer le four à 175°C. Huiler un moule à cake.



- Dans le four qui préchauffe, faire fondre l’huile de coco dans un récipient allant au four. Une fois fondue, transvaser l’huile dans un autre récipient pour qu’elle refroidisse plus vite.



- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de riz, farine de coco, bicarbonate, poudre à lever, sucre. Garder de côté.



- Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : les œufs et la crème d’amande. Lorsque le mélange est homogène, ajouter progressivement l’huile de coco refroidie (pour ne pas que la chaleur cuise les œufs).



- Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et bien mélanger à l’aide d’un fouet ou d'une spatule.



- Laver, dénoyauter et trancher les abricots en oreillons. Garder de côté trois oreillons, couper les autres en petits cubes. Ajouter alors les petits morceaux d’abricots à la pâte.



- Verser dans le moule à cake préalablement huilé. Décorer le dessus avec les trois oreillons d’abricot et saupoudrer avec les amandes effilées.



- Cuire 60 minutes (vérifiez la cuisson avec un pic en bois introduit au centre du cake qui doit ressortir propre).



- Démouler le cake et laisser le refroidir sur une grille avant de déguster.



Astuce : si vous souhaitez des abricots très brillants, il suffit de passer dessus un peu de confiture d’abricot avec un pinceau à pâtisserie. Si votre confiture est trop épaisse, il suffit de la chauffer un instant pour qu’elle se liquéfie.



Note : vous pouvez remplacer le rhum également par de l’extrait d’amande amère.

Avant d'être enfourné, le cake est décoré d'oreillons d'abricots et saupoudré d'amande effilées Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

