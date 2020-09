Salmonelles : Auchan et Carrefour rappellent des salades Sodebo (illustration)

publié le 02/09/2020 à 15:51

Vous avez acheté récemment une salade de la marque Sodebo ? S'il s'agit de la recette "Antibes", au thon et aux olives, faites bien attention. Auchan et Carrefour rappellent en effet tous les produits qui périment le 6 septembre 2020, et dont le code barre est 3242274002053.

Si vous l'avez déjà achetée, vous pouvez rapporter cette salade en magasin et vous faire rembourser. En tous cas, ne la consommez pas, car la présence de salmonelles a été détectée.

Les salmonelles sont des bactéries qui peuvent causer des infections alimentaires. Les symptômes peuvent être des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, souvent accompagnés de fièvre. Mais ils peuvent être plus graves chez les personnes fragiles comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées.

Mardi 1er septembre, Carrefour a également lancé une campagne de rappel pour un lot de fromage de chèvre de la marque Cavet (lot AB123_2208, date de péremption au 23/09/2020 et au 24/09/2020) pour la même raison.