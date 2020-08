Salmonelles : des barres aux fruits secs de la marque Eat Natural rappelées

publié le 26/08/2020 à 03:35

Une possible détection de salmonelles ? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a partagé un avis de rappel, ce lundi 24 août, concernant des barres aux fruits secs de la marque Eat Natural.

L’alerte concerne plusieurs lots de ce produit commercialisé par la marque "en raison de la détection de salmonelles". Plus précisément, il s'agit des barres de 50 grammes vendues en sachet individuel violet et portant le code-barres 50676262 et des lots de 3 barres proposés ensemble dans une boîte carton (code-barres 5013803666149), rapporte Ouest France.

La DGCCRF recommande de ne pas consommer ces produits, de les détruire ou de venir se faire rembourser. "Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés", a-t-elle précisé dans son avis. Les personnes ayant consommé ces produits sont invités à se présenter chez leur médecin.