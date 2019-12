publié le 27/12/2019 à 09:40

Le mot "Détox" est partout. Dans tous les slogans, comme sur tous les emballages. D'après les génies du marketing, il est censé nous sauver de tous les excès alimentaires de l'hiver, quand on a tendance à se lâcher un peu du côté de la nourriture.

Tout est construit autour de l'idée - qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fausse, et c'est pour cela que ça marche - qu'on s'empoisonnerait en permanence à cause de la pollution ou de l'alimentation, et que les produits estampillés "détox" permettraient de remettre notre organisme en ordre. Le seul problème, c'est que personne n'a encore réellement prouvé l'efficacité de ces aliments.

Pour y remédier, deux chercheurs australiens, pleins de bonne volonté, ont décortiqué une centaine d'études sur le sujet. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'aucune observation sur le "détox" n'était suffisamment rigoureuse et sérieuse pour qu'on puisse croire à l'action des produits censés nous débarrasser de toutes nos toxines.

"Détoxiquer", un boulot de tous les instants

L'effet est surtout psychologique, on se rassure à peu de frais. Enfin c'est vite dit, vu le prix que coûtent certains produits. L'organisme a été plutôt bien pensé par la nature. Nous sommes équipés pour évacuer toutes les toxines que nous accumulons. On a des reins, des poumons, un foie. C'est aussi à cela que servent les organes.

S'il y a défaillance, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Dans ce cas c'est à l'hôpital que tout cela doit se jouer, et non pas à grands coups de tisanes ou d'ampoules dépuratives. "Détoxiquer", un boulot de tous les instants. Pour l'accomplir, il suffit tout simplement d'adopter des habitudes de vie saines.



Évidemment, il n'est pas proscrit de se laisser aller de temps en temps. Mais dans ce cas, il faut rectifier les choses dès le lendemain, en faisant du sport, en buvant de l'eau ou en faisant le plein de légumes. Les artichauts ont, par exemple, des vertus drainantes beaucoup plus évidentes quand ils sont bouillis dans votre assiette plutôt que sous forme liquide dans d'improbables ampoules "détox".