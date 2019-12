Attention aux accidents domestiques pendant les fêtes, prévient Michel Cymes

publié le 26/12/2019 à 09:09

Tous les urgentistes vous le diront, s'il y a bien une période où ils ne chôment pas c'est au tournant de l'année. Entre les deux réveillons, on s’immerge dans une ambiance de fête et c'est hélas, parfois la foire au grand n'importe quoi. Je pense au classique parmi les classiques : le coup de bouchon de champagne qui se termine dans l’œil.

Je vous rappelle les conseils de mon caviste, pour déboucher une bouteille on tient le bouchon d'une main et de l'autre on fait tourner la bouteille en l'inclinant légèrement vers le bas. Juste pour info, le bouchon de champagne dans l’œil est la première cause de cécité traumatique en France.

Autre mauvaise idée, sabrer le champagne. D'abord vous êtes à peu près sûr d'en perdre une bonne partie et en plus vous décuplez vos chances de vous couper la main. La main regorge de nerfs, de vaisseaux, de tendons, c'est un organe complexe, un accident y laisse quasi-systématiquement des traces. Il n'est pas rare de voir des blessures s'infecter, notamment à cause du fameux couteau à huîtres...