Rentrée 2020 : 4 conseils pour être en pleine forme

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 22/08/2020 à 08:05

La rentrée arrive à grand pas. Fini les couchers de soleil, la plage et les grasses matinées, place au retour au travail. La perspective de la reprise n'est pas toujours réjouissante mais elle est nécessaire.

Cette transition peut en effet paraître stressante voire angoissante pour certains. Retour à la routine, aux transports en commun bondés, au stress des deadlines et aux réveils forcés... La reprise de l'activité professionnelle s'accompagne souvent d'un petit coup de blues.

Le ventre noué par le stress, la mélancolie, la fatigue ou encore la difficulté à se concentrer, les symptômes de cette déprime passagère sont assez nombreux. Mais il existe des solutions pour réaliser une rentrée en douceur.

Recommencer à se coucher tôt, pratiquer une activité physique ou encore conserver des habitudes estivales... La rédaction de RTL vous livre ses conseils pour garder le moral et rester en pleine forme à la rentrée.

1. Réadapter son rythme

La première étape à surmonter lors de la reprise du travail, le réveil. En période de vacances, on a tendance à se décaler, se lever tard, déjeuner tard puis se coucher tard. Afin de ne pas bousculer votre horloge biologique, il va falloir se réhabituer à se lever tôt.

Pour se préparer au réveil à 6 heures du matin, il est nécessaire de se recaler progressivement. Mettez d'abord un réveil à 10 heures, puis avancez-le de 30 minutes tous les jours jusqu'à votre horaire habituel. Vous pouvez également opter pour un réveil naturel en laissant vos volets ouverts. C'est la lumière du jour qui vous réveillera.

Il arrive aussi souvent de ne pas réussir à s'endormir avant la rentrée. Ce problème existe car on a perdu l'habitude de se coucher tôt. Pour retrouver un rythme sain il est important de reprendre sa routine du soir.

Il est conseillé de prendre des repas à des heures fixes, de ne pas dîner trop tard pour aider votre horloge biologique à se resynchroniser. Aussi pensez à éviter les écrans avant de vous coucher et privilégiez les activités plus calmes comme la lecture.

2. Faire du sport

Une activité sportive permet de se remettre en forme rapidement. Une petite séance de sport ou de yoga dès le matin assure le plein d'énergie positive à partir du moment où l'on sort du lit.



Faire du sport reste l'un des meilleurs moyens pour rester zen. L'exercice libère des endorphines pendant l'effort, qui donnent une sensation de bien-être. De plus, une activité physique régulière renforce le système immunitaire et permet ainsi de ne pas tomber malade.

3. Reprendre le travail en douceur

Il est tentant de jeter un coup d’œil à sa boîte mail professionnelle avant de reprendre le travail. Mais cette tentation risque de vous stresser inutilement alors que vous êtes toujours en vacances.



Il reste préférable d'attendre le premier jour de la rentrée pour vous charger de votre courrier électronique. Il faut procéder méthodiquement et na pas essayer de tout faire d'un coup. Le psychologue Patrick Amar, interrogé par le magazine Psychologies, conseille de tout d'abord commencer par un tri rapide dans 3 boîtes différentes ("urgent", "à faire dans le semaine" et "pas urgent").





Après quoi, il préconise de les lire en plusieurs fois, par paquets de 50 ou 100. Enfin le psychologue recommande de réaliser cette tâche le matin en arrivant, il est préférable de commencer par le plus rébarbatif.



Pour reprendre progressivement le travail, il est également conseillé de ne pas commencer un lundi, mais plutôt un mercredi. Ainsi vous éviterez de débuter par une semaine de cinq jours.

4. Garder certaines habitudes des vacances

Reprendre le travail n'empêche en rien de profiter des beaux jours. En semaine vous pouvez toujours boire un verre en terrasse avec des amis, réaliser de longues balades à la campagne le week-end.



Adopter une attitude positive rendra la transition plus facile et vous permettra surtout de prolonger le bien-être et la détente ressentis pendant les congés.