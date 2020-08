Rentrée 2020 : comment bien choisir sa salle de sport

publié le 24/08/2020 à 06:30

Pensée par et pour les sportifs, la salle de sport reste indémodable. Longtemps fermée pour cause de crise sanitaire, elles ont rouvert leurs portes depuis juin. Leur équipement et les professionnels qui y travaillent sont le meilleur moyen de vous remettre en forme après les vacances d'été.

En effet, ce type d'infrastructures propose des activités diverses et du matériel adapté à toutes les activités physiques. Une fois vos objectifs prédéfinis, les coachs pourront vous conseiller sur les machines à utiliser.

Ce service peut s'avérer onéreux. L'abonnement à certaines salles peut atteindre le prix de 80 euros par mois. En général les tarifs restent tout de même plus abordables. Les salles de sport "classiques" facturent en moyenne entre 30 et 50 euros par mois. C'est le cas de Fitness Park, Liberty GYM et l'Orange bleue.

D'autres enseignes cassent les prix et proposent des abonnements moins cher. Basic-Fit facture 19,99 euros les quatre semaines. Neoness fait encore mieux avec une formule à partir de 15 euros par mois.

Les salles de sport se font de plus en plus nombreuses, alors pour trouver celle qui vous convient autour de chez vous, des sites comparatifs comme masalledesport.com sont là pour vous aiguiller. Selon vos besoins et ce que vous recherchez, vous serez dirigé vers la salle qui vous convient.