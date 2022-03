Ramadan 2022 : comment bien se préparer au jeûne

Le jeûne du mois de ramadan sera observé par les musulmans pratiquants du 2 avril au 2 mai, a annoncé le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. Durant ce mois sacré, ils seront appelés à ne pas boire ni manger de l'aube au coucher du soleil. La durée du jour conditionne donc celle du jeûne. En avril et mai, ce dernier peut ainsi durer de 12 à 14 heures par jour. Pour préparer son organisme, il est conseillé de boire beaucoup, mais pas de manger davantage.

Les jours précédant un jeûne, on peut être tenté de manger plus que d'ordinaire pour faire des provisions. Mais il faut éviter, les médecins s'accordent à dire qu'il ne sert à rien de faire des réserves. En outre, il est conseillé de ne pas grignoter, d'éviter la nourriture ou les boissons sucrées et trop salées avant et pendant le ramadan. Enfin, il faudra privilégier les aliments qui se digèrent lentement quelques heures avant le début du jeûne, comme des sardines, des amandes et des noix.

De l'eau et de la marche

Il faut également bien s'hydrater et boire au moins 1,5 litres d'eau par jour, en amont du ramadan. Outre l'eau, le thé et la tisane sans sucre, vous pouvez aussi privilégier des aliments riches en eau, tels que la tomate, le concombre, le melon ou encore les fraises.

Faire un peu d’exercice améliorera le tout, que ce soit de la marche ou du yoga pour optimiser votre système cardiovasculaire.