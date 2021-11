Dépression : comment échapper au trouble affectif saisonnier

La météo influence notre moral. Nous sommes tous plus ou moins météo-sensibles. Le temps qu’il fait influence toujours un peu notre humeur. Déjà parce qu’on ne fait pas la même chose selon le temps. Quand il fait mauvais, on a tendance à moins sortir, à voir moins de gens, et cela peut tout simplement expliquer pourquoi on est de moins bonne humeur.

Cependant, certaines personnes sont plus impactées par la météo, et s’acclimatent moins bien au changement de saison. On dit qu’elles souffrent de trouble affectif saisonnier ou de dépression saisonnière. Environ 5% de la population française serait concernée, soit 3 millions de personnes.

Ce trouble a été décrit pour la première fois dans les années 80. Il s’agit en fait d’un syndrome dépressif. Il survient en automne et en hiver lorsqu’il y a moins de soleil et disparaît avec l’arrivée du printemps.

Manque d'ensoleillement, journées plus rudes...

Le manque d’ensoleillement semble jouer un rôle. Il perturbe nos cycles veille-sommeil ainsi que nos horloges internes. Et cela aurait comme conséquence de déséquilibrer les niveaux de neuromédiateurs, comme la sérotonine, la dopamine qui contrôlent l’humeur, l’appétit et notre niveau d’énergie.

D’autres spécialistes pensent que notre organisme aurait tendance à s’économiser pour faire face aux journées plus froides. Il ne serait pas adapté à notre mode de vie actuel qui ne réduit pas la cadence en hiver.

Ce blues hivernal se traduit par un fonctionnement au ralenti. On a du mal à se réveiller même après une bonne nuit de sommeil. On a besoin de dormir davantage, et on ressent comme une envie d’hiberner. On a également tendance à manger plus, surtout des aliments réconfortants, gras et sucrés. On se sent triste, et on n’arrive plus à s’enthousiasmer pour des choses qui normalement nous intéressent.

Que peut-on faire pour minimiser ce trouble ?

On poursuit, autant que faire se peut, les activités qui stimulent naturellement notre humeur : voir des amis, faire de l’exercice. On essaie aussi de ne pas se confiner à l’intérieur et de garder des activités en plein air. Comme le dit un dicton scandinave, il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements.

C’est important de s’exposer, ne serait-ce qu’un peu, à la lumière du jour. Marcher dehors 20 à 30 minutes par jour peut faire la différence. Il est aussi recommandé de se lever tous les jours à la même heure. Cela aide à resynchroniser l’organisme.

Les appareils de luminothérapie qu’on trouve dans le commerce fonctionnent bien. Ces lampes reproduisent la lumière naturelle. Il est recommandé de s’exposer une demi-heure, tous les jours à la même heure, idéalement dès le réveil. Une étude a montré qu’au bout de 4 semaines, 60% des patients voyaient leurs symptômes disparaître ! C’est un bon traitement, aussi efficace que les antidépresseurs.

La lampe doit être à hauteur des yeux, à bonne distance, à voir selon les modèles, mais on ne doit pas la fixer. Seules contre-indications : des maladies oculaires. Il est important de la choisir avec une marquage « CE médical » qui garantit un filtre UV et une intensité d’au moins 10 000 lux. On trouve des modèles à partir de 40 euros jusqu’à 200 euros, voire plus, non pris en charge par la Sécurité sociale.