Pourquoi il faut éviter de réutiliser une bouteille d'eau en plastique

et Sarah Belien

publié le 17/07/2020 à 07:20

La plupart des boissons que nous consommons, eau, jus de fruits ou soda, sont vendues dans des bouteilles en plastique. Bien plus qu'un fléau pour l'environnement, la matière plastique a également des conséquences néfastes sur notre santé. Il arrive que le contenant pollue le contenu.

Car dans certaines eaux minérales vendue en bouteille en plastique, des scientifiques ont trouvé des microparticules de plastique. S'il on peut également en trouver dans l'eau du robinet, il y en a tout de même beaucoup moins. Ces particules microscopiques peuvent s'avérer potentiellement toxiques pour le foie, les reins ainsi que le cerveau.

De plus, lorsqu'on achète des bouteilles en plastique, l'erreur souvent faite est de se resservir des bouteilles en la remplissant avec un autre contenu, lors d'un entrainement sportif ou encore pour la nuit. C'est un problème, car dans l'idéal, une bouteille en plastique doit être utilisée qu'une seule fois.

L'alternative à la maison est de se servir d'une bouteille d'eau en verre. Ce sera bénéfique pour l'environnement car une fois lavée, elle peut être réutilisée à l'infini et on ne la jette pas. Et les microparticules ne risquent pas de s'y développer.