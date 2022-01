Pleine lune : quels sont les (vrais) effets sur le corps ?

Vous angoissez déjà à l'idée de la pleine lune, dans cette nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier ? Peur de ne pas trouver le sommeil par exemple ? Sachez que si le satellite naturel de la Terre exerce bien des effets sur nous, ils sont néanmoins très minimes.

La plus grosse influence de la Lune sur notre planète, ce sont les marées. La force gravitationnelle qu'elle exerce sur la Terre est telle qu'elle parvient à faire bouger les masses d'eau présente à la surface terrestre. C'est la raison pour laquelle les grandes marées se produisent lors de pleine lune.

Autre effet de la Lune, sur l'humain cette fois, une étude suisse de 2013 - entre autres - a établi que le temps pour s'endormir peut être cinq minutes plus long. Deuxième influence, le sommeil profond diminuerait de 30%, du fait de variations dans la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine.

Accouchements, action sur les plantes : des croyances tenaces...

Voilà, pour ce qui est scientifiquement établi. Le reste, n'est que croyance populaire. La pleine lune ne fait pas pousser les plantes, ou alors à une échelle presque indétectable. "Si la Lune a une influence sur la performance agronomique, elle est infinitésimale", déclarait en 2012 la Société nationale d'horticulture de France, dans un rapport.

Elle n'entraîne pas, non plus, davantage d'accouchements. Aucune étude scientifique n'ayant permis d'établir un lien quelconque entre la Lune et les naissances.