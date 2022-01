"Blue Monday" : d'où vient cette expression, "fêtée" ce lundi ?

Vous vous sentez fatigué, déprimé, sans motivation ce lundi ? Il y a une explication logique (ou pas) à cela : le "Blue Monday". Il tombe le 3e lundi de janvier et correspond à la journée la plus déprimante de l'année. Mais d'où vient cette "tradition" ? À l'origine, c'est un psychologue, Cliff Arnall, qui en 2005 à Cardiff publie une étude dans laquelle il montre que le 3e lundi de chaque mois de janvier est le pire jour de l'année.

Il a fallu attendre quelques années pour réaliser que "le Blue Monday", n'existait tout simplement pas. En effet, cette étude soi-disant basée sur la météo ou encore le temps écoulé depuis Noël, ne repose sur rien, aucune donnée scientifique. Mais l'idée a fait son bout de chemin pendant 5 ans, avant que la communauté scientifique découvre la supercherie.

L'étude a bel et bien existé, mais elle a été financée par une agence en relations publiques qui cherchait à promouvoir une agence de voyage. Ce n'était à l'origine qu'un gigantesque coup de com : le but étant d'inciter les gens à voyager en janvier, période "creuse" pour partir en vacances.