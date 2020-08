Plante toxique : qu'est-ce que la ciguë ?

publié le 15/08/2020 à 22:01

Un jeune homme est décédé mercredi 12 août après quatre jours de coma. Ulysse, un Parisien de 26 ans avait ingéré de la ciguë à son insu lors d'un stage de survie. Cette plante très toxique est un véritable poison. Son ingestion peut être mortelle, même à faible dose.



Secouru samedi 8 août par les pompiers alors qu'il était en arrêt cardio-respiratoire, le jeune homme a succombé à une intoxication alimentaire après avoir mangé ce qu'il pensait être des carottes sauvages. Il s'agissait en réalité d’œnanthe safranée, une plante qui appartient à la famille de la ciguë.

Également appelée Grande ciguë, Ciguë des Anciens, Ciguë d’Athènes ou parfois Ciguë de Socrate, cette plante est une herbacée bisannuelle qui peut atteindre 2 mètres et plus de hauteur. Elle appartient à la famille des Apiacées. Elle est à l'origine de l'empoisonnement de Socrate en 399 av J-C.

Comment la reconnaître ?

La ciguë pousse dans les lieux frais tels que les friches, les haies, les zones abandonnées ou les décombres, dans tout l’hémisphère Nord. Cette plante possède une racine dite "pivotante" et une tige lisse, creuse et robuste. À sa base, la ciguë est marquée de pourpre et possède des feuilles caduques qui sont tachetées de rouge.

La ciguë est également reconnaissable à ses petites fleurs blanches. Celles-ci donnent des fruits de 3 millimètres. À noter que cette plante toxique dégage une odeur très forte et désagréable, semblable à l'odeur de l'urine de souris ou de chat, particulièrement quand on la frotte.