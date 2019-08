Cigarettes empoisonnées : trois interpellations dans la Loire

et AFP

publié le 07/08/2019 à 18:42

Un jeune majeur et deux mineurs ont été arrêtés en début et fin de matinée ce mercredi 7 août. Ils sont actuellement en garde à vue au commissariat de Roanne (Loire) dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de l'intoxication de six jeunes par des cigarettes trafiquées.

Les trois suspects sont connus des services de polices pour des vols. D'après leurs premières déclarations, ils auraient glissé de "l'herbe chamanique" dans les cigarettes roulées qu'ils avaient offertes à d'autres jeunes dans la rue, a déclaré le procureur de la République Abdelkrim Grini.

Une fois empoisonnées, certaines victimes avaient subi le vol d'objets personnels, notamment de téléphones, pendant qu'elles étaient plongées dans un état délirant ou comateux. Un des jeunes intoxiqués s'était montré agressif envers les pompiers venus le secourir. Un autre, dans un état incontrôlable, avait fait part de son expérience à RTL. "Je mangeais des cailloux, j'étais très violent. Les médecins m'ont dit que j'aurai pu tuer quelqu'un", avait-il déclaré.

L'herbe viendrait de Mayotte

L'"herbe chamanique" utilisée serait en provenance de Mayotte, le département français situé dans l'océan Indien.

Des analyses sanguines effectuées sur certaines des six victimes recensées sur Roanne et Le Coteau, entre le 27 et le 30 juillet, ont révélé la présence d'une substance cannabique qui pourrait provenir des cigarettes incriminées.

Une enquête pour "vols aggravés par de la violence et en réunion et par l'administration de substances nuisibles" a été ouverte. D'autres interpellations sont prévues.