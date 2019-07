publié le 02/07/2019 à 14:02

Les familles de Lastour, une commune de l'Aude située dans la vallée de l'Orbiel, ne décolèrent pas. Selon Mediapart, leurs inquiétudes quant à la pollution d'une ancienne mine d'or voisine se sont révélées fondées : trois enfants de 4, 7 et 9 ans présentent, après des analyses d'urine et de sang, des taux d'arsenic anormalement élevés.

Pourtant, la pollution de cette vallée par l'activité de la mine de Salsigne, l'une des plus importantes de France et d'Europe fermée en 2004, était connue de longue date. Comme le rappelle Le Parisien, des prélèvements effectués en avril 2019 par des chercheurs indépendants dans la cour de l'école communale avaient permis de déceler des taux d'arsenic 15 fois supérieurs à la normale.

Mais en dépit des multiples alertes lancées à l'État par le maire et les parents d'élèves de Lastours et du Mas-Carbardès à la suite, notamment, d'une crue survenue en octobre 2018, qui aurait entraîné des résidus de métaux lourds hors du site abandonné, et les aurait déversés dans le cour d'eau de la montagne voisine, les autorités refusent d'agir depuis plusieurs années.

Des taux d'arsenic jusqu'à deux fois supérieurs au seuil fixé

Les habitants ont donc décidé, de faire passer des test sanguins et urinaires aux enfants des communes, le 9 et 29 mai dernier. Les résultats connus depuis le 11 juin et partagés par Médiapart ce mardi sont sans appel : trois écoliers présentent des symptômes révélateurs d'un empoisonnement à l'arsenic - toux sèche, maux de tête, insomnies - et des taux de 12 à 20 microgrammes d’arsenic inorganique par gramme de créatinine, tandis que le seuil d'exposition en France est fixé à 10 microgrammes par Santé publique France.

"Des taux suffisamment élevés pour justifier qu'ils soient désormais pris en charge par le centre antipoison du CHU de Toulouse.", explique le journal en ligne. Interrogés par nos confrères de France 3, les parents des enfants intoxiqués précisent que leurs enfants vont devoir être suivis médicalement durant des années. "Les responsables seront ceux qui ne prendront pas la bonne décision", assure le père de deux des enfants, qui espère désormais voir l'État réagir.