Pesticides : Lidl rappelle des légumes à ratatouille

publié le 26/08/2020 à 05:01

Des légumes à ratatouille vendus chez Lidl, sous la marque Parenthèse, ont été rappelés lundi 24 août. Il s'agit de deux lots commercialisés entre le 11 et le 16 août.

Ce produit, baptisé "Envie de ratatouille", pourrait contenir des résidus de pesticide, rapportent nos confrères de Ouest France. Le problème ? Un "dépassement de la limite maximale de résidus du pesticide 'flonicamide' sur le poivron vert contenu dans le mélange de légumes".

La mesure de rappel, lancée sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), concerne deux lots vendus entre le 11 et le 16 août, portant les numéros 3205/8800 et 3301/9100. Les clients sont invités à ne pas les consommer et à les ramener immédiatement en magasin. En cas de symptômes, il est recommandé d'aller voir son médecin.