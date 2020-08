Consommation : 4 astuces pour payer ses courses moins cher

publié le 22/08/2020 à 07:03

Lors du passage à la caisse, le prix des courses est parfois une bien mauvaise surprise. D'autant plus qu'il a tendance à augmenter : dans son rapport 2020, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires note une hausse de 2,5% des prix des produits alimentaires vendus à la consommation entre 2018 et 2019.

Une hausse qui ne signifie pas qu'il est impossible de limiter, dans la mesure du possible, ces dépenses dans les supermarchés. Ces commerces proposent régulièrement des offres promotionnelles attrayantes, mais celles-ci doivent être vérifiées attentivement car elles ne constituent pas toujours de bonnes opportunités.

Quelques réflexes et pratiques faciles à adopter offrent une amélioration de ses finances, tout en se permettant d'acheter ses produits favoris et sans se priver.

1. Avoir recours au vrac

C'est une nouvelle tendance de plus en plus répandue dans les supermarchés et autres commerces alimentaires : le vrac. Le principe est simple, les produits sont vendus sans emballages, et le prix est donc fixé au poids.

Les avantages sont ainsi nombreux. Il est possible d'acheter selon ses besoins précis, et de ne pas être limité par des standards pré-déterminés. Sans emballage, le prix est réduit, et le vrac constitue en plus une solution écologique. Mais attention, il ne faut pas oublier d'apporter un récipient pour transporter la nourriture achetée.

2. Bien vérifier le prix au kilo

Plus cher ne signifie pas forcément moins bon marché. Lorsque deux produits identiques sont vendus à des prix différents, la meilleure solution peut être d'acheter celui dont le prix au kilo est le moins cher. Il vaut parfois mieux acheter en gros, et payer légèrement plus cher, pour avoir un stock de nourriture durable que de payer moins cher pour une petite quantité.

Attention cependant, lorsque l'on achète des denrées périssables, acheter en gros peut entraîner du gaspillage alimentaire si vous ne consommez pas vos achats avant les dates de péremptions.

3. Faire attention aux produits "genrés"

Rasoirs, déodorants, brosses à dents... certains produits sont parfois désignés comme étant "féminins" ou "masculins", alors qu'ils présentent exactement les mêmes caractéristiques.



Les produits présentés comme étant "pour femmes" sont régulièrement vendus plus chers que ceux "pour hommes". N'hésitez donc pas à vérifier si la différence de coût est réellement justifiée.

4. Télécharger une application d'invendus alimentaires

Il s'agit là encore d'une invention récente. Plusieurs applications comme Zéro Gâchis, Optimiam ou Too Good To Go répertorient les produits invendus ou proches de leurs dates de péremptions dans les supermarchés ou les commerces de restauration.



Une bonne solution à deux titres. D'une part, vos repas vous reviendrons moins cher, et cela peut en plus être un moyen d'avoir accès à de bons restaurants à des prix cassés. Mais en plus, ces applications peuvent être un moyen de limiter le gaspillage alimentaire.